Sampierdarena, appartamento in fiamme in via Della Cella: palazzina evacuata nella notte - Genova 24

Genova. Nella notte in un appartamento di Sampierdarena è divampato un incendio. I fatti sono avvenuti in una palazzina di via Della Cella. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benigno.

Nell’abitazione al momento dell’incendio non c’era nessuno ma a causa del fumo sprigionato, i pompieri, hanno fatto evacuare tutto lo stabile. Non ci sono stati feriti o intossicati.

Le fiamme hanno attecchito su un mobile, forse per un fuoco lasciato acceso, come quello di una candela o di una sigaretta non ben spenta. L’appartamento è stato danneggiato solo parzialmente ma è comunque inagibile.