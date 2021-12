La Sampdoria non chiude la gara e il Venezia ne approfitta: finisce 1-1 al Ferraris - Genova 24

Genova. Finisce 1-1 la partita tra Sampdoria e Venezia, con i blucerchiati che vanno negli spogliatoi con l’amaro in bocca. Dopo essere andata in vantaggio con Gabbiadini al 39esimo secondo, la squadra non ha saputo chiudere a partita, nonostante diverse occasioni e nel finale di gara ha subito la rete del pareggio, una magia di Henry, rischiando persino di capitolare. Ecco com’è andata.

94′ Rischio per la Samp: Dragusin cade e lascia campo a Kiyine che avanza e serve Henry al limite dell’area, stavolta il piede del francese non è così caldo e la palla va oltre la traversa.

91′ Occasione Sampdoria! Bel tiro di Candreva dal vertice destro dell’area, ma Caldara è sulla traiettoria e di testa mette in angolo.

90′ Cinque minuti di recupero

89′ Ammonito Silva

guarda tutte le foto 10



La fotogallery di Sampdoria-Venezia

87′ Il Venezia pareggia con un gran gol di Henry. Errore di Silva a centrocampo, ne approfittano gli ospiti, con la palla al francese cheavanza e trova un tiro a giro incredibile che si infila all’incrocio, davvero imparabile per Audero.

86′ D’Aversa butta dentro Askildsen per Ekdal, Thorsby torna centrale accanto a Silva

82′ Ammonito Forte, fallo su Silva

81′ Ammonito Romero per perdita di tempo

80′ Venezia vicino al gol del pareggio. la Sampdoria si fa trovare sbilanciata durante una ripartenza avversaria, Ebuehi serve Sigurdsson, ma Colley tocca quel tanto che basta perché il pallone non finisca in porta, ma in angolo

78′ Esce Aramu nel Venezia, dentro Forte

77′ Ci prova subito Quagliarella, girandosi in area e scoccando un diagonale troppo largo per inquadrare la porta

75′ Arriva il momento di Quagliarella, che sostituisce Caputo

73′ Occasione Sampdoria! Romero salva su Candreva da distanza ravvicinata, il centrocampista era stato liberato da un colpo di tecco di Caputo

69′ Altri due cambi nel Venezia fuori Busio dentro Crnigoj e fuori Johnsen e dentro Sigurdsson

62′ Che errore Thorsby! Il norvegese sbaglia un gol fatto mettendo alta la ribattuta di Romero, su tiro di Verre, che gli arriva sui piedi

61′ Nella Sampdoria fuori Gabbiadini, che ha qualche problema fisico, per Verre, mentre Dragusin prende il posto di Bereszynski

58′ Nel Venezia doppio cambio: esce Tessmann ed entra Vacca, fuori Ampadu per Henry.

57′ Gran spunto di Kiyine che si incunea in area saltando avversari e prova il tiro, Audero si allunga e mette in corner

54′ Ci prova il Venezia: scambio stretto in area di rigore, palla a Aramu, che prova col sinistro, ma colpisce troppo d’interno e la palla termina fuori

46′ Occasione Sampdoria: cross mancino di Candreva, Thorsby ruba il tempo a tutti e colpisce di testa. Palla fuori di un niente a portiere battuto

46′ Si riparte. Palla alla Sampdoria.

45′ Fine primo tempo. Partita godibile e che la Sampdoria sta controllando molto bene.

42′ Candreva! Senza troppe soluzioni per crossare, l’esterno blucerchiato prova il tiro dalla distanza, ne esce un rasoterra velenoso che Romero mette in angolo. Sugli sviluppi ancora una deviazione su colpo di testa di Gabbiadini.

32′ Brivido per la Sampdoria: calcio piazzato di Kiyine che si spegne a pochi centimetri dal palo, con Romero in allungo

29′ Ancora Sampdoria: azione prolungata con scambi tra Caputo, Candreva e Silva, palla a Gabbiadini e tiro troppo centrale per impensierire Romero, che blocca

26′ Calcio piazzato di Candreva da posizione interessante, palla alta non di molto sopra la traversa

23′ Cross dalla trequarti di Candreva, spostato momentaneamente a sinistra, ma Romero anticipa il colpo di testa di Caputo.

17′ Grande uscita bassa di Romero, che ha un tempismo perfetto nell’anticipare Tessman, pronto a battere a rete dopo essere stato lanciato da una verticalizzazione di un compagno

16′ Cross sul secondo palo di Candreva, Mazzocchi anticipa Thorsby mettendo in angolo di testa

7′ Azione prolungata della Sampdoria, Candreva appoggia per Gabbiadini, sinistro dal limite dell’area fuori misura

1′ Dopo neanche un minuto, al trentanovesimo secondo, Sampdoria già in vantaggio con Gabbiadini, che fa esplodere il Ferraris. Augello sfrutta la totale libertà sulla sinistra, passaggio a Caputo, che vede il compagno. Il mancino in caduta trafigge Romero

Ancora coppia d’attacco titolare formata da Gabbiadini e Caputo per D’Aversa. Ekdal ha smaltito lo stato influenzale e recupera per essere titolare accanto a Silva. Venezia con il tridente.

Sampdoria-Venezia 1-1

Reti: 1′ Gabbiadini; 87′ Henry

Sampdoria: Audero, Bereszynski (61′ Dragusin), Yoshida, Colley, Augello, Candreva, Silva, Ekdal (86′ Askilsen), Thorsby, Caputo (75′ Quagliarella), Gabbiadini (61’Verre).

A disposizione: Ravaglia, Falcone, Chabot, Ciervo, Depaoli, Ferrari, Yepes Laut, Murru.

Allenatore: D’Aversa

Venezia: Romero, Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Ebuehi, Tessman (58′ Vacca), Ampadu (58′ Henry), Busio (69′ Crnigoj), Aramu (78′ Forte), Johnsen (69′ Sigurdsson), Kiyine.

A disposizione: Lezzerini, Molinaro, Heymans, Bjarkason, Schnegg, Svoboda, Peretz.

Allenatore: Zanetti

Arbitro: Abisso di Palermo

Ammoniti: Romero, Silva (S); Forte (V)

Spettatori: 5.735, incasso 71.789,75 di cui 2.326 abbonati per una quota di 24.509,75