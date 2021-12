Sampdoria-Venezia, D'Aversa amareggiato: "Andremo a prendere a Roma il regalo di Natale" - Genova 24

Genova. La mini-striscia positiva dopo Genoa e Torino si è interrotta a causa di una rete favolosa del Venezia. Un gol che tarpa un po’ le ali che la Sampdoria aveva dispiegato dopo il derby. La squadra ha creato, tanto, ma raccolto poco questa volta e l’uscita di Gabbiadini un po’ sconsolato fa temere che ci sia ancora qualche problema fisico. D’Aversa ha confermato che l’entità dell’infortunio sarà valutata domani.

Il regalo sotto l’albero i blucerchiati lo cercheranno a Roma, anche se i giallorossi hanno dimostrato quanto valgono nella vittoria contro l’Atalanta e per D’Aversa è l’occasione di fare un primo bilancio della stagione delle partite casalinghe: “Considerando l’interezza del campionato e le squadre affrontate i ragazzi hanno fatto ottime cose. In casa difficilmente abbiamo peccato, se non col Napoli, è fuori che abbiamo avuto più difficoltà”.

C’è amarezza al termine di questa partita: “Se avessimo messo dentro una delle tre palle gol clamorose di inizio secondo tempo – afferma D’Aversa – saremmo a discutere di un’altro punteggio. Non c’era stata partita”. La Sampdoria è stata poco furba. Dati alla mano i falli compiuti dai blucerchiati sono stati otto, diciassette quelli fatti dal Venezia e D’Aversa sottolinea con rammarico che i suoi avrebbero potuto spendersene uno nel momento più delicato. “A volte sembrava che fossimo noi sotto, si poteva far meglio. Vorrà dire che il regalo di Natale lo andremo a prendere a Roma”.

Anche stavolta si è di nuovo visto Thorsby in quella posizione più avanzata a sinistra: “Ha fatto una grande prestazione, una quantità di lavoro che poi permette di giocare con più giocatori offensivi. Peccato per le due occasioni sprecate, poteva far meglio, ma lo sa lui per primo.