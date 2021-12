Sampdoria-Torino in diretta testuale. Blucerchiati avanti con Quagliarella - Genova 24

Genova.

18′ Blucerchiati sulle ali dell’entusiasmo. Askildsen ha spazio per avanzare centralmente e provare la botta dalla distanza. Palla fuori di poco

16′ Quagliarella trasforma! Tiro potente che Berisha intuisce ma non tocca. Sampdoria in vantaggio.

15′ Calcio di rigore per la Sampdoria: Depaoli viene servito da Thorsby e viene atterrato in area di rigore da Mandragora.

11′ Sul rovesciamento di fronte ripartenza di Verre che pesca Quagliarella libero a destra, il capitano prova il pallonetto, ma la palla non è abbastanza alta per sorprendere Berisha, che blocca

10′ Aina arriva quasi sul fondo dopo aver superato Ferrari in velocità e prova un diagonale che Falcone respinge.

2′ Ciervo! Il giovane esterno blucerchiato scende sulla sinistra e prova un tiro-cross che non va troppo lontano dalla porta difesa da Berisha

1′ Partiti.

Turnover per D’Aversa. Per il match casalingo di Coppa Italia contro il Torino dentro Ciervo, Verre, DePaoli, Askildsen, ma anche Quagliarella, che non ha giocato nel derby. A riposo Gabbiadini e Candreva.

Sampdoria-Torino 0-0

Reti:

Sampdoria: Falcone, Dragusin, Ferrari, Chabot, Murru, Depaoli, Thorsby, Askildsen, Ciervo, Quagliarella, Verre.

A disposizione: Audero, Ravaglia, Augello, Silva, Caputo, Colley, Yoshida, Gabbiadini, Bereszynski, Yepes Laut, Trimboli, Candreva.

Allenatore: D’Aversa

Torino: Berisha, Izzo, Rincon, Buongiorno, Aina, Mandragora, Linetty, Ansaldi, Brekalo, Zaza, Baselli.

A disposizione: Milinkovic, Gemello, Zima, Lukic, Pjaca, Rodriguez, Singo, Sanabria, Praet, Kone, Vojvoda, Warming.

Allenatore: Juric

Arbitro: Piccinini di Forlì

Ammoniti:

Spettatori: