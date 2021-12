Sampdoria tra tamponi e terza dose: un positivo. A Bogliasco le prime parole di Lanna - Genova 24

Bogliasco. Un calciatore positivo e due membri dello staff nella Sampdoria. I casi sono stati già registrati e già in isolamento, mentre oggi è stata giornata di controlli e vaccini per il resto della squadra.

I componenti del gruppo squadra possibilitati a farlo sono stati intanto sottoposti alla terza dose di vaccino al Centro Vaccinale dell’Ospedale Policlinico “San Martino”, all’interno del Padiglione 3 e diretto dal professor Giancarlo Icardi. A coordinare l’attività in loco il professor Andrea Orsi, coadiuvato dalla dottoressa Angela Battistini.

A Bogliasco la prima visita di Marco Lanna, nella nuova veste di presidente: ha salutato mister Roberto D’Aversa (come si vede nella foto ufficiale pubblicata su Facebook dalla Sampdoria), staff e calciatori, impegnati alla spicciolata in tamponi e test sierologici individuali.

“Quando mi hanno chiesto la disponibilità a fare il presidente della Samp – dice Lanna in un’intervista pubblicata sul canale Youtube della Sampdoria – le emozioni si sono susseguite e quella preponderante è stata la gioia di rientrare in una Società che ho sempre amato e di cui ho fatto parte per tantissimi anni. Un momento bello, ma anche con un po’ di paura per la responsabiltità del ruolo affidatomi”.

Il neopresidente ricorda i primi tempi legati alla Sampdoria: “Mio padre mi portava a vedere le partite della Sampdoria e mi ricordo le prime partite della squadra di Gil De Ponti (1980-81 ndr), me le ricordo benissimo. Poi siccome ero bravino a giocare a calcio, iniziai nel Borgoratti per poi passare alle giovanili della Sampdoria iniziando come attaccante, mentre e poi dai Giovanissimi in avanti mi trasformai in difensore perché mancava un terzino sinistro e poi passai libero e stopper. Ero il jolly della difesa”.

Un attaccamento alla Sampdoria che dunque affonda le radici nel passato: “Quella maglia lì me la sento addosso tutti i giorni, trovo sempre qualcuno che mi ricorda i momenti belli, ma anche la partita con Messina (del 2002, fondamentale per evitare la C1 ndr)”.

Per questo Lanna, diplomato direttore sportivo a Coverciano e forte di due master in Sport Management alla Bocconi, anche se per il suo carattere introverso si è allonanato dal calcio per l’immobiliare, è ancora più motivato a fare bene: “Spero di poter dare tanto a questa squadra anche in questo momento. Nel nuovo cda ho tre ottimi compagni di viaggio: Alberto Bosco e Gianni Panconi sono due sampdoriani dalla nascita, mentre Antonio Romei è diventato sampdoriano dopo l’esperienza con Ferrero. Tutti e tre sono figure di alto profilo e aiuteranno nel traghettamento alla futura cessione. Anche Vidal e Massimo Ienca sono due figure importanti in questo nuovo corso”.

L’altro obiettivo dichiarato è far tornare la passione verso questa squadra: “Riavvicinare i tifosi è quello di cui abbiamo bisogno per arrivare all’obiettivo, me ne occuperò personalmente. Ho avuto la fortuna di crescere con Mantovani, Boskov, Borea, e andavo a dormire non vedendo l’ora di andarmi ad allenare perché era un piacere stare insieme. Spero di poter ricreare quell’ambiente perché quando si sta bene, come in una grande famiglia, i risultati vengono anche meglio. Ai tifosi dico che io ci ho messo la facccia e tutto l’impegno possibile per quanto nei miei poteri e nella mia figura e mi auguro che mi possano accompagnare e ci stiano vicini”.

Intanto la Società comunica che, in attesa di ulteriori delucidazioni e conferme circa la capienza degli stadi ridotta al 50%, è momentaneamente sospesa la vendita dei biglietti per Sampdoria-Cagliari, gara in programma giovedì 6 gennaio (ore 12,30) allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova.

La vendita riprenderà lunedì 3 gennaio 2022, alle 10, in base alle modalità che saranno descritte nel relativo nuovo comunicato per la gara dell’Epifania.