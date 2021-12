Sampdoria, notizie positive dai giocatori in prestito - Genova 24

Genova. Notizia trita e ritrita, quella che, nel mercato di gennaio, bisognerà in primis pensare ad incassare (o quanto meno ad alleggerire i costi) e così c’è chi inizia a sbizzarrirsi sulle possibili uscite, mettendo in prima fila cinque nomi della rosa: Fabio Depaoli, Valerio Verre, Ernesto Torregrossa, Nicola Murru e Ronaldo Viera, a proposito del quale ultimo, analogamente a Mikkel Damsgaard, si sta ormai vedendo la fine dei rispettivi tunnel. Non sarebbe male, poi, mandare a giocare Simone Trimboli, Gerard Yepes Laut (oltre a Nik Prelec, anche lui sulla via della guarigione), cui si sta rischiando di far perdere un anno, stando sempre seduti in panchina.

Potrebbe arrivare danaro fresco anche da qualche riscatto anticipato di quei giocatori in prestito, che stanno facendo molto bene… Sono fresche le notizie che riguardano Manuel De Luca, andato a rete nel match del Perugia contro il Pisa, autore – da inizio campionato – di 5 goal e 2 assist, conditi da tante ottime prestazioni, al punto da far pensare che potrebbe far comodo a D’Aversa fin da subito.

Restando in Serie B, Mehdi Léris è diventato un punto fermo nel Brescia, quasi un pupillo di Filippo Inzaghi (così come tutto sommato lo era anche di Ranieri, che molto spesso lo buttava nella mischia) e pure Antonino La Gumina sembra rigenerato in serie cadetta (4 reti al suo attivo), evidenziando numeri e prestazioni che potrebbero attirare l’attenzione di estimatori.

Federico Bonazzoli, invece, i suoi numeri li sta facendo vedere nella massima serie, trovando spazio nell’attacco della Salernitana, cui non mancano certo le punte in rosa (e se prima si accennava alla possibile utilità di un De Luca, è ora d’obbligo riconoscere che l’ex ragazzo prodigio dell’Inter, servirebbe ancora di più nell’attualmente asfittico attacco doriano).

Ma chi sta facendo meglio di tutti è Gianluca Caprari, autentica rivelazione a Verona, al punto che è di questi giorni una sua intervista in cui dice di sognare addirittura la Nazionale (tornerebbe a giocare con i compagni di squadra del Pescara di Zeman: Immobile, Insigne, Verratti).

Tra i giovani in Serie C, va a gonfie vele Matteo Stoppa, reduce da una doppietta al Taranto, con la sua Juve Stabia, ma anche gli altri si stanno facendo – come suol dirsi – le ossa…

In entrata? Si chiederà chi legge… Poca carne al fuoco, le uniche voci in circolo, sono quelle di Grégoire Defrel e di Gastón Ramírez, piste – a quanto pare – ancora aperte, come pure quella del brasiliano Diego Farias, che, avendo trovato la rescissione contrattuale col Cagliari, viene di nuovo accostato, come questa estate, ai colori blucerchiati.