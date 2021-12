Sampdoria, meno uno al calciomercato più complesso della storia blucerchiata - Genova 24

Genova. Ancora poco più di un giorno e saranno aperte le porte del calciomercato più complesso della storia della Sampdoria.

L’obiettivo sarà presumibilmente il sopravvivere sino alla cessione della società, attraverso la vendita di giocatori, ma in modo tale da non pregiudicare la permanenza in Serie A.

Tutto sta a vedere se basterà passare attraverso la semplice rinuncia di ‘asset’ non ritenuti chiave (cioè non titolari, quali Falcone, Depaoli, Murru, Chabot, Ferrari, Vieira, Askildsen, Verre, Torregrossa) o se – come più probabile – si dovrà procedere alla vendita anche di qualche ‘pezzo da novanta’… senza dimenticare che lo scopo primario sarà quello di restare nella massima serie.

Tuttavia, più che una scelta autonoma di Faggiano ed Osti (quasi scontato il suo reintegro), saranno gli eventuali acquirenti, a dettare gli indirizzi (e purtroppo, in questi casi, anche i prezzi).

I più vendibili sono indubbiamente Bereszyński e Thorsby (piacciono alla Roma e nella capitale è circolata voce di una loro contropartita individuata in Carlos Perez e Gonzalo Vilar), ma quali saranno i costi da pagare in campo, rinunciando alle sovrapposizioni del polacco, con Candreva, sulla fascia destra ed alla presenza fisica del norvegese in mezzo al campo?

Anche Colley avrà mercato, soprattutto se il suo Ghana non farà troppa strada in Coppa d’Africa, ma anche la rinuncia alla sue veloci chiusure in difesa (oltre al colpo di testa), sarebbe un prezzo altissimo da pagare…

Per assurdo, forse converrebbe veder partire Damsgaard, visto che – stante il perdurare della sua assenza – D’Aversa sarebbe nelle condizioni di non dover smantellare la squadra…

Ciò premesso, passiamo alle voci che riempiono l’etere, a poche ore dall’inizio del calciomercato invernale, partendo la Falcone, dato nel mirino della Spal, con Luigi Sepe del Parma pronto a venire a fare il vice di Audero, difficile da inserire tra i possibili ‘vendibili’, senza rischiare una minusvalenza, dato i costo d’acquisizione… Ma, a parere di chi scrive, Wladimiro merita ‘di più’…

Minus che si rischia di registrare, anche in caso di cessione di Torregrossa (lo vorrebbe il Monza) ed ecco perché, allora, si parla di un ritorno alla base di Bonazzoli, ricompensandola Salernitana (sempre che i campani trovino un nuovo proprietario entro domani) con il prestito dell’ex Brescia.

Anche Albin Ekdal sta trovando estimatori (l’Udinese che pensa di rinforzare il suo centrocampo con lo svedese, oppure con Daniel Bessa del Verona) e mentre non circolano voci su Fabio Depaoli, risulta invece chiacchierato Nicola Murru, in chiave Cagliari, dove potrebbe tornare, in cambio di Estevão Dalbert o Charalampos Lycogiannis, entrambi non al top del gradimento del tifosi sardi.

A proposito di Cagliari, un rumor, davvero interessante, è quello odierno, che riporta il possibile interessamento per due ottimi prospetti, Raul Bellanova (ma anche se gioca coi rossoblù, é del Bordeaux) e Gabriele Zappa (scuola intersista, esploso a Pescara), entrambi di prospettiva, ma invero di difficile acquisizione, anche se sarebbero perfetti in caso di partenza di Bereszyński.

Rientra nella categoria ‘sogni’, la voce che riguarda Stefano Sensi… a meno che l’Inter non decida di fargli fare una esperienza in prestito, visto che Simone Inzaghi gli sta centellinando gli spazi…

Poi ci sarebbe la ‘formica atomica’ Samuel Giovinco, quasi 35enne, svincolato dopo le esperienze con Toronto e Al-Hilal Riyad… Era un top player… ma adesso potrebbe servire a mister D’Aversa? Meglio lui o l’acerbo Ciervo per qualche spezzone finale di partita?

Svincolato è anche Diego Farias, che potrebbe servire per analogo scopo, ma sul brasiliano ci sono anche Parma, Sassuolo e soprattutto l’Adana Demirspor, il club turco allenato da Vincenzo Montella.

Oggetto di asta (Fiorentina, Inter, Samp, Torino) è il giovane talento Riccardo Spaggiari del Modena, ma sembra che siano i viola ad essere in pole position.

Poi, per chiudere con un sorriso, riportiamo la definizione data da un commentatore su Aaron Ramsey, sottintendendolo ‘non da Juventus’… “E’ un giocatore da Sampdoria”… magari!!!