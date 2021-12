Sampdoria, meno dieci dal mercato: che aspettarsi? - Genova 24

Genova. Partita difficile da commentare, quella col Venezia… tante cose e belle ed altre meno, con la conclusione che sono stati gettati al vento, due punti che avrebbero dato ben altra connotazione alla classifica…

Facile fare i ‘censori’ dalla tribuna o davanti alla televisione, tanto da ritenere discutibili le scelte di sostituire Gabbiadini e Bereszyński con Verre e Drăgușin, quando poi appuri che i cambi sono stati imputabili ad acciacchi… Diciamo che il Venezia non ha rubato nulla, ma è anche vero che Thorsby (pur sempre un gigante) si è divorato due occasioni colossali (mettendole a lato) e che Candreva si è visto ribattere sulla linea di porta due palle, che sembravano già dentro, una dal portiere in uscita, l’altra da Caldara, all’ultimissimo minuto.

I tre punti sarebbero serviti come il pane, perché – coi tempi che tirano – dal mercato di gennaio, c’è da aspettarsi non certo un rafforzamento della rosa…

Se serve fare cassa, questo si può fare con pochi giocatori… Omar Colley in primis, che viene dato nel mirino di Ranieri, che lo vorrebbe portare all’Watford, per rafforzare la difesa ballerina degli ‘Hornets’, facendogli fare il viaggio oltre manica con l’altro suo pupillo, quel Morten Thorsby, che prima dell’avvento di Sir Claudio a Genova, scaldava la panchina blucerchiata, ai tempi di Eusebio Di Francesco e che ora – oltre che agli inglesi – piace anche ad Atalanta e Napoli.

Potrebbe finire in terra d’Albione anche Maya Yoshida (Newcastle), sempre che il giapponese non preferisca monetizzare maggiormente, scegliendo un’avventura in Qatar, visto che viene dato sulle sue tracce l’Al Gharafa di Doha.

Altro nome con cui fare cassa, è quello di Valerio Verre, che nel Monza di Galliani potrebbe assumere il ruolo di top player, mentre andando a Parma, potrebbe consentire al duo Faggiano/D’Aversa di portare a Bogliasco qualche giocatore crociato a loro gradito per le conoscenze pregresse… tipo Inglese, che però potrebbe arrivare a Genova anche attraverso uno scambio con Torregrossa.

Ecco, apriamo il capitolo entrate… chi può arrivare? Soprattutto giocatori in prestito, in cerca di rilancio, come ad esempio Andrea Conti, magari da inserire in rosa al posto di un giocatore che volutamente non abbiamo prima iscritto fra le possibili partenze, per timore del ‘buco’ che si creerebbe in rosa… stiamo parlando di Bartosz Bereszyński.

Si dice che la Juventus potrebbe rimediare a quanto successo con Mohamed Ihattaren, con un nuovo giocatore in prestito, individuato in Filippo Ranocchia, ma il Vicenza (dove il giovane centrocampista sta giocando) non sembra molto d’accordo…

Un prestito potrebbe arrivare anche dalla Fiorentina e cioè Aleksa Terzić, terzino sinistro pure della Nazionale Under 21 serba ed anche qui vorrebbe dire che Faggiano ha trovato come piazzare Augello, il cui nome ad onore del vero non sta circolando fra i nomi in uscita.

Stesso discorso per la voce di un possibile arrivo di Luigi Sepe… il napoletano potrebbe arrivare a giocarsi il posto con Falcone, solo in caso di partenza di Emil Audero.

Tra i sogni dei tifosi, rimbalza Michel Aebischer, mezzala svizzera dello Young Boys, già seguito in estate, ma difficilmente abbordabile per il costo del cartellino, a differenza forse di Martin Vitik, difensore centrale ceco dello Sparta Praga, classe 2003, dal fisico statuario.

E’ proprio dell’ultima ora la notizia di un possibile interessamento per il duo uruguajo Diego Godin e Martin Caceres, in rotta col Cagliari.

Buone notizie arrivano dai tanti giocatori in prestito che stanno facendo bene e che potrebbe indurre i team in cui giocano a qualche riscatto anticipato… ma che in ogni caso stanno incrementando il loro valore, come ad esempio il giovane Emanuel Ercolano, andato a segno, lo scorso week end, nella sfida fra il Latina ed il Monterosi Tuscia.