Sampdoria: la vera sfida del 2022 non sarà sportiva - Genova 24

Genova. La sfida più grande per il 2022 non sarà sportiva per la Sampdoria: trovare una nuova proprietà dopo le ultime vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’ormai ex presidente Massimo Ferrero e riportare allo stadio i suoi tifosi.

Ieri le parole di Marco Lanna hanno gettato nuove basi e impresso una decisa virata sulla comunicazione della Società blucerchiata, basata sull’appartenenza alla maglia e a un riferimento a quel passato mai dimenticato “un ambiente in cui si stava bene, come una grande famiglia”.

I risultati nell’anno solare 2021 sono lusinghieri: 55 punti su 43 partite, che valgono il decimo posto in questa speciale classifica. C’è da dire che il grosso l’ha fatto mister Ranieri, con quei 52 punti raggiunti nella stagione 2020-2021, ma Roberto D’Aversa, dopo una fase di stagione 2021-2022 piuttosto nera a causa di una serie di avversari di primo piano, sta lentamente riconquistando la fiducia dell’ambiente, dimostrando che spesso non serve cambiare l’allenatore quando le cose vanno male, ma avere un po’ di pazienza. La situazione non è certo rosea, ma qualcosa è cambiato a livello caratteriale negli uomini che vestono la maglia blucerchiata rispetto all’inizio.

Il ritorno di Gabbiadini a una maggiore continuità di prestazione e presenze sembra aver dato un’ulteriore scossa alla squadra. L’importanza di Candreva sia come assist-man, sia come goleador ha garantito qualità quando mancava l’apporto degli attaccanti. La nuova posizione di Thorsby è un’altra chiave del cambiamento blucerchiato in queste ultime settimane.

Per completare il quadro dell’anno solare 15 sono state le vittorie, 10 i pareggi e 18 le sconfitte. 56 le reti fatte, 65 quelle subite.

Tornando invece alla stagione in corso, emerge che la Sampdoria fatica in casa: solo 2 le vittorie contro cinque sconfitte, ben 21 i gol subiti, va meglio in trasferta con 3 vittorie e due pareggi, ma soprattutto solo 14 i gol subiti (13 quelli fatti).

Una curiosità solo per gli amanti delle statistiche e che non conta nulla nell’economia della stagione: la Sampdoria sarebbe ultima in classifica se si prendessero in considerazione soltanto le reti messe a segno da giocatori stranieri: avrebbe solo 8 punti. Invece è quarta per la classifica con solo reti di calciatori italiani.