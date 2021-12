Sampdoria: ipotesi di mercato, in attesa del Cda - Genova 24

Genova. Prima di parlare di mercato, sarebbe opportuno aspettare l’esito del Consiglio di Amministrazione, convocato per oggi, perché dai nomi che ne usciranno – presidente in primis – si potrà forse avere qualche idea in più, sul futuro non prossimo, ma abbastanza remoto della Sampdoria, in quanto per un eventuale passaggio di proprietà, si dovrà presumibilmente passare attraverso i tempi dettati dai tribunali.

Il chiacchierato ingresso di Marco Lanna, ma soprattutto quello dell’avvocato Antonio Romei, potrebbero essere tuttavia un’indicazione di un ritorno di fiamma della trattativa ‘Vialli’, che – inutile nasconderlo – è il sogno nel cassetto di chi tifa Sampdoria… Questione di ore, comunque e qualcosa in più si potrà, quanto meno, immaginare…

Intanto aggiorniamo chi segue i nostri commenti, alle voci di mercato, con le ultime di questi giorni.

Uno dei nomi più interessanti, fra quelli emersi, riguarda l’esterno d’attacco dell’Häcken, Patrik Wålemark, tra l’altro Under 21 svedese, che piace anche ad Atalanta, Genoa e Sassuolo. Un profilo simile a quello di Grégoire Defrel, anche lui dato nel mirino della Samp, con il vantaggio anagrafico di dieci anni (2001 contro 1991).

Restando a parlare di giovani, è di ieri la voce di un interessamento blucerchiato per il 2003 Davide Veroli, difensore centrale – mancino – del Pescara, il cui valore è attestato dal fatto che, oltre al Parma, anche Juventus e Roma sono sulle sue tracce.

Un nome che piace a chi scrive è quello dell’attaccante Dennis Tørset Johnsen, una presenza con la nazionale della Norvegia e tante belle prestazioni col Venezia, come del resto il belga marocchino Sofian Kiyine, che potrebbe rappresentare un’ottima alternativa a Mikkel Damsgaard, qualora il danese fosse oggetto di mercato, nonostante la sosta ai box. Al riguardo, a Milano, corre voce che i rossoneri sarebbero propensi a mettere sul piatto della bilancia, per averlo, il bosniaco Rade Krunić, oltre a compenso cash.

Altro giocatore di fascia, accostato al Doria, è il laziale Manuel Lazzari… E sarebbe un top player, per i colori blucerchiati, ma – al di là delle voci – sembra inverosimile che Sarri voglia privarsene, mentre di difficile collocazione in casa Sampdoria è Kevin Lasagna, visto che non sono le punte a mancare a Bogliasco… Quagliarella, Capuano, Gabbiadini, Torregrossa, a meno che non salpi quest’ultimo… magari anche verso Cagliari e perché no, in uno scambio con Keita Balde…

Non spostandosi dalla Sardegna, nei giorni scorsi, è stato anche ipotizzato uno scambio fra Nicola Murru (un cavallo di ritorno) ed il brasiliano Dalbert Henrique Chagas Estevão, meglio noto semplicemente come Dalbert, sicuramente una buona alternativa per Augello, come pure potrebbe esserlo lo statunitense Bryan Reynolds, cui Mourinho non sta concedendo spazi nella Roma.

Restano da citare le opzioni Adrea Conti, il cui agente continua a ripetere di non pensare di mandarlo al Genoa, quasi a sottintendere una destinazione sull’altra sponda del Bisagno e quella del marocchino (con nazionalità tedesca) Abdelhamid Sabiri, trequartista dell’Ascoli, i cui colpi di genio meritano indubbiamente il palcoscenico della Serie A.

Ma troppe volte, abbiamo già detto che prima bisognerà fare cassa e che si dovrà passare per cessioni eccellenti, a partire da Omar Colley (Everton, Leeds, Newcastle, Watford) e Morten Thorsby (Atalanta, Napoli e lo stesso Watford di Ranieri) ed abbassamenti di ingaggi, liberando magari i vari Maya Yoshida, Adrien Silva, Albin Ekdal, Ronaldo Vieira, oltre a chiunque altro richiesto… il tutto in attesa di cosa accadrà oggi col Consiglio di Ammiitsrazione…