Sampdoria, entrano nel CdA anche Antonio Romei, Gianni Panconi ed Alberto Bosco - Genova 24

Genova. Ad affiancare Marco Lanna nel ruolo di nuovo Presidente, nel Consiglio di Amministrazione della Sampdoria entrano anche l’avvocato Antonio Romei, Gianni Panconi ed Alberto Bosco, mentre escono gli ex consiglieri Gianluca Vidal, Paolo Fiorentino, Giuseppe Profiti ed Enrico Castanini.

In diretta da Dubai, Roberto Mancini ha mandato all’ex compagno dello scudetto ‘un grande in bocca al lupo’ ed un criptico e simpatico ‘mi raccomando’…

La pagina dei sogni, che richiama al gruppo dello storico scudetto, può essere riaperta… soprattutto da chi vuol vedere in queste scelte, non solo una chiave di passaggio ad una cessione generica (sia pur non nel breve), ma specificamente al ‘gruppo Vialli’…