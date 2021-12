Sabato prenatalizio tra tradizioni e proteste: il corteo no green pass in zona Foce - Genova 24

Genova. L’ultimo sabato prima di Natale, giornata tradizionalmente dedicata all’acquisto dei regali sarà anche una giornata molto ricca di appuntamenti in città da quelli dedicati alla tradizione alle consuete proteste.

Domani, sabato 18 dicembre, è infatti il giorno del Confeugo organizzato da A Compagna e dal Comune di Genova. Quest’anno torna il il corteo storico, che segue il carro dell’Abate del Popolo partendo dalla zona di palazzo San Giorgio alle 16.15 per arrivare in Piazza De Ferrari, dove alle ore 16.45, dopo i saluti al Doge, ci sarà la tradizionale accensione del cippo d’alloro con il falò. Alle 15 in piazza De Ferrari ci sarà il corteo storico delle Repubbliche Marinare (la regata si svolge domenica 19 dicembre a Pra’) che sfilerà per le vie del centro per unirsi, in piazza Caricamento, al corteo storico del Confeugo.

Proprio per l’affollamento di appuntamenti in zona centro la Questura ha relegato il 23esimo corteo no green pass ai margini del centro. L’appuntamento è in piazza della Vittoria (avrebbero voluto manifestare partendo da Staglieno verso Corvetto ma quel percorso non è stato autorizzato) nel primo pomeriggio con partenza del corteo alle 16.30.

Questo il percorso ad anello: via Brigata Bisagno, via Barabino, piazza Palermo, piazza Tommaseo, via Caffa, piazza Alimonda, via Invrea, via Casaregis, corso Torino via Pisacane e ritorno in piazza della Vittoria