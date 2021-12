Ruba il furgone di un corriere, ma il mezzo ha il gps integrato: scoperto e arrestato - Genova 24

Genova. Sabato pomeriggio, i poliziotti dell’U.P.G. hanno arrestato un uomo per furto aggravato e continuato (in concorso con persona rimasta ignota), denunciandolo anche per possesso ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere.

A richiedere l’intervento un corriere di una ditta di spedizioni che, dopo aver scoperto il furto del furgone a lui in uso parcheggiato in corso De Stefanis, ha contattato il 112 NUE comunicando in tempo reale la localizzazione del mezzo tramite sistema GPS.

Gli agenti immediatamente intervenuti hanno intercettato il furgone nei pressi di uno slargo di via Lungobisagno Istria e, dopo essersi avvicinati, hanno notato un uomo con indosso un casco sbucare furtivamente da dietro il portellone posteriore.

Immediatamente fermato, l’uomo ha insospettito gli operatori anche perché dalla tasca dei suoi pantaloni fuoriusciva la punta di un cacciavite di cui non ha saputo giustificare il possesso.

Grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della via, i poliziotti hanno potuto verificare che qualche minuto prima l’uomo era arrivato a bordo di un ciclomotore, rinvenuto poco distante e risultato rubato, incontrandosi con un complice sopraggiunto alla giuda del furgone rubato, datosi alla fuga prima dell’arrivo della polizia.

I due sono stati anche ripresi mentre tentavano di forzare le porte posteriori del furgone con un cacciavite e un palanchino, senza però riuscirvi. L’uomo è stato arrestato e trattenuto presso gli uffici della Questura in attesa del rito direttissim, mentre i due veicoli sono stati restituiti ai legittimi proprietari.