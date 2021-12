Ritardi, consegne mai avvenute, bug: i clienti in fila alla sede Gls raccontano il loro incubo di Natale - Genova 24

Genova. Abbiamo trascorso un paio d’ore allo sportello ritiro pacchi della sede genovese di Gls, un enorme magazzino con centro smistamento e parcheggio mezzi, in via Madonna della Guardia, nella zona commerciale di Bolzaneto. Sono bastate per capire quanto possa essere complicato – sempre, ma ancora di più nel periodo di Natale – gestire un sistema logistico complesso come quello delle consegne personalizzate.

Partiamo dalla fine. Siamo riusciti a ottenere il pacco tanto anelato. Abbiamo lasciato la fila letteralmente tra gli applausi delle altre persone in attesa. Ma ci siamo riusciti grazie soprattutto al fatto di avere potuto buttare via alcune ore in un giorno lavorativo qualsiasi e al fatto che al front desk del servizio ritiro ci sono alcuni addetti con tanta pazienza e molta buona volontà.

In mezzo alla storia, però, una sfilza kafkiana di situazioni inconcepibili legati al sistema digitale di tracking, al servizio customer care, all’inesistenza di un numero a cui risponda qualcuno di umano se non per i clienti con codice in abbonamento (e anche per loro, abbiamo capito stando in fila, non è semplice parlare con qualcuno), di vere e proprie informazioni false o falsate, depistaggi, incomprensioni da parte di bot freddi come questo mese di dicembre oltre a una lunghissima serie di audio pre-registrati e codici digitati invano.

In coda, una decina di persone – saranno il doppio quando ce ne andiamo – alcune in attesa di pacchi natalizi che non arriveranno mai (poco male, non certo questioni di vita o di morte, ma per chi paga un servizio è sempre spiacevole non ottenerlo come si deve), altre però sono imprenditori, artigiani, spedizionieri per cui la logistica è una necessità primaria. Ci sono persone con una nave che parte un’ora dopo. Altre con ordini tassativi da parte di capi o clienti.

Tutti questi utenti, o quasi, hanno in comune una caratteristica: si trovano allo sportello come ultima spiaggia, senza avere in realtà un messaggio di ritiro del collo, ma semplicemente perché recarsi fisicamente alla sede Gls di Bolzaneto è l’unico modo per parlare con qualcuno e provare a capire che cosa non stia andando per il verso giusto.

E si scopre che, intanto, quasi tutti hanno ricevuto un messaggio di “consegna mancata per assenza del destinatario” e che quasi tutti erano invece in casa, una, due, quattro volte. Si scopre poi che quasi tutti hanno ricevuto un messaggio su una presunta “modifica della data di consegna concordata”, ma nessuno ha concordato alcunché.

Tra gli altri fenomeni che abbiamo potuto osservare personalmente, persone con messaggi da parte del sistema di Gls che avverte dell’arrivo di un pacco in sede e della possibilità di ritirarlo dal giorno “x” per poi scoprire che in sede non c’è ancora nessun pacco. Quasi sempre il sistema informatico vagliato dagli operatori e quello a cui possono accedere i clienti ha informazioni del tutto discordanti.

C’è qualcuno a cui viene detto che sul pacco non è stato inserito il numero di telefono o il civico del palazzo, e non è così. Qualcun altro a cui viene detto che il pacco è attualmente in consegna, per poi scoprire, qualche mezz’ora più tardi, che no, il pacco è ancora al centro di smistamento, in una stanza che si presenta del tutto dissimile da come potremmo immaginare un avanzato centro logistico. Così.

Basta una rapida ricerca su Google per realizzare di essere in buona compagnia: su internet sono moltissime le persone che pubblicano lamentele, spesso accompagnate da documenti che le rendono del tutto verosimili, nei confronti del gruppo Gls, un’azienda che in Italia ha 159mila clienti, 13 hub, 159 sedi e quasi 8mila mezzi di consegna.

Niente di strano, lo stesso numero di lamentele è riscontrabile anche per altri servizi di logistica, tuttavia stupisce come nel caso di Gls le problematiche siano tutte simili tra loro e legate, in gran parte, al sistema informatico di gestione e all’interfaccia con il cliente.

Sicuramente i disservizi sono anche in parte legati all’altissimo numero di richieste di consegne in questa fase prenatalizia, a un sistema di viabilità fragile e complicato – quello ligure – e al momento pandemico: la prima frase ripetuta dalla voce del servizio clienti è proprio relativa alla possibilità di ritardi a causa della priorità data alla merce deperibile in ragione del “decreto Covid”.

Tuttavia, per velocizzare, semplificare e rendere più efficiente il sistema – e rendere più facile la vita agli umani che lavorano per Gls – basterebbe migliorare i meccanismi automatici di comunicazione con il cliente. Chissà che non se ne riparli a Natale 2022.