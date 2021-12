Risse, alcol e spaccio: licenze sospese ai gestori di un locale in via Canevari e uno di Chiavari - Genova 24

Genova. Dopo tutti i controlli e le verifiche del caso il Questore di Genova ha predisposto la sospensione per 15 giorni della licenza d’esercizio intestata al gestore del locale “Turkish House” di via Canevari a Genova e la sospensione per 10 giorni si somministrazione di alimenti e bevande intestata alla titolare del “Bar DU DU” a Chiavari.

In particolare il locale genovese aveva già subito analogo provvedimento a gennaio 2020. Si è mostrato quindi recidivo dopo la violenta rissa tra clienti ubriachi lo scorso 17 novembre.

Mentre il provvedimento nei confronti del bar di Chiavari è scattato dopo un’attività investigativa degli agenti di polizia, dalla quale è emerso come l’esercizio fosse un vero e proprio ritrovo abituale di persone pregiudicate e, per alcune di loro, tratte in arresto nel mese di ottobre 2021, anche luogo di spaccio.