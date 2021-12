Rissa violenta all'interno del bar San Teodoro ma nessuno chiama il 112: locale chiuso per cinque giorni - Genova 24

Genova. Lo scorso 10 novembre, all’interno del bar San Teodoro, in via Venezia, è scoppiata una rissa violenta tra alcuni clienti presenti nel locale.

Uno di questi è stato ferito da una bottigliata riportando ferite al viso e rifiutando le cure mediche e una giovane donna, nonostante mostrasse macchie di sangue sulla giacca, ha negato che fosse accaduto qualcosa.

Tuttavia i poliziotti hanno accertato, attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che gli atti di violenza erano iniziati all’interno del locale per poi proseguire in strada.

Il gestore del bar, che aveva assistito alla scena, non ha chiamato le forze dell’ordine, nonostante la situazione fosse fuori controllo e pericolosa. Anzi ha affermato che la rissa era avvenuta fuori dal suo locale. Inoltre anche i clienti presenti, i quali, per la quasi totalità, hanno diversi precedenti, hanno fatto finta di niente e mostrandosi per nulla collaborativi.

Il Questore di Genova ha quindi deciso di sospendere per 5 giorni l’attività del Bar San Teodoro.