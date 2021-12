Rissa a Caricamento per motivi sentimentali: tre persone ferite in ospedale - Genova 24

Genova. Una rissa è scoppiata oggi pomeriggio intorno alle 17 in via di Sottoripa, nella zona di Caricamento. Coinvolte in tutto quattro persone – due uomini e due donne – che hanno ingaggiato una colluttazione dopo un’accesa lite scoppiata, secondo quanto ricostruito, per motivi sentimentali.

Il bilancio è di tre persone ferite, due uomini e una donna. Nessuno di loro è in gravi condizioni: sono stati tutti ricoverati in codice giallo, due al San Martino e una al Villa Scassi. Non risulta che siano state usate armi.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono giunte le pattuglie del nucleo centro storico della polizia locale.

Gli agenti, oltre a interrogare le persone presenti sul posto, hanno proceduto a visionare le immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire l’esatta dinamica.