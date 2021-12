Riqualificazione piscina Nico Sapio a Multedo, Piana (Lega): "Promessa mantenuta" - Genova 24

Genova. “Riqualificazione dello storico impianto sportivo Nico Sapio a Multedo. Promessa mantenuta”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Alessio Piana.

“Regione Liguria ha deliberato di impegnare a favore del Comune di Genova la somma di 2.400.000 euro a valere sui fondi provenienti dallo Stato attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 (Fsc) per la realizzazione degli interventi di riqualificazione del centro polisportivo in via Reggio 10”.

“Per il 2022 è stato deliberato un finanziamento di 1.600.000 euro e per il 2023 di 800.000 euro, grazie ai quali si riuscirà a concludere l’operazione. Ricordo che lo scorso agosto, a seguito della presentazione della necessaria documentazione da parte del Comune di Genova, si era già provveduto alla liquidazione del primo acconto, corrispondente al 40% del contributo assegnato”, conclude Piana.