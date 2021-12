Riformisti e civici per un progetto per la crescita di Genova - Genova 24

Genova. Riformisti e Civici di matrice liberal-democratica, sulla base delle positive esperienze di Savona, Milano e Parma, si sono incontrati per avviare un percorso comune in relazione alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Genova, ritenendo utile elaborare un progetto straordinario per la città cogliendo da un lato la disponibilità delle risorse stanziate dal Piano nazionale di Ripresa e dall’altro la necessità di superare le criticità che ancora impediscono al capoluogo ligure crescita, sviluppo sostenibile e lotta alle povertà.

In questo contesto ritengono necessario coinvolgere in questo progetto quanti, condividendo valori e obbiettivi, possono contribuire all’elaborazione di una proposta seria e vincolante da porre come base per la costituzione di un progetto di governo della città.

Il progetto sarà a base di ampio confronto con tutte le categorie economiche, sociali, produttive e politiche senza alcuna pregiudiziale. L’appello è rivolto a tutte le forze socialiste, democratiche, europeiste, riformiste , liberali e ambientaliste che ritengono possibile costruire un modello di crescita per Genova che sappia valorizzare i suoi asset di sviluppo, i rapporti con i capoluoghi del Nord Ovest, tutelando l’ambiente, la sua comunità, un welfare

diffuso, la coesione sociale e garantire la tutela delle fasce più deboli, dei giovani e della loro vocazione all’innovazione e alla certezza di un futuro senza precarietà.

Per IV Lella Paita

Per Più Europa Mauro Gradi

Per Ge9Si Arcangelo Merella