Riconosce il giaccone che gli è stato rubato una settimana prima e blocca il giovane ladro - Genova 24

Genova. Il 1 dicembre, mentre montava un banco per il mercatino di Natale, viene derubato della giacca. Non vede il ladro ma dentro il giaccone c’erano soldi, documento e carta di credito che viene usata poco dopo in un market del dentro storico.

La vittima del furto riesce a farsi descrivere il cliente che ha usato la sua carta dal titolare del negozio e ieri lo riconosce mentre cammina in via Pre con addosso il giaccone rubato una settimana prima.

Così ferma il ragazzo e chiama il 112. Il ladro è risultato essere un 19enne libanese. I poliziotti hanno contattato il titolare del market per acquisire le immagini delle telecamere e hanno accompagnato in Questura il 19enne accertando che non fosse in regola con la normativa sul permesso di soggiorno. Il 19enne è stato denunciato per ricettazione.