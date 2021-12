Ressa al centro tamponi di Quarto, traffico in tilt in via Maggio e corso Europa - Genova 24

Genova. Code in corso Europa e via Maggio. Un messaggio su Telegram della polizia locale rende palese quello che fino a ora era solo una previsione. Ovvero che moltissimi genovesi, in queste ore, stanno provando in ogni modo a effettuare un tampone per sapere se si siano o meno contagiati e se abbiano o meno, quindi, il Covid-19.

Se nei giorni scorsi le file si erano registrate davanti alle farmacie, con un tutto esaurito sia per gli slot per effettuare i test sia per i kit fai da te, oggi in tanti si sono presentati al centro tamponi gratuiti della Asl 3, a Quarto. L’unico dove, peraltro, è possibile anche effettuare i tamponi molecolari.

In fila non soltanto che ha sintomi o semplicemente vuole escludere di avere il Covid prima di partecipare al pranzo con i parenti ma anche chi cerca di ottenere il tampone di guarigione e quindi essere “libero” dalla quarantena per le vacanze appena iniziate.

Tra gli utenti anche molti dipendenti di ristoranti e locali che rischiano, in caso di positività, di non poter svolgere il loro lavoro.

I problemi di viabilità sono legati anche al fatto che quello di Quarto è un centro tamponi Drive Through quindi gran parte dei fruitori arrivano con il mezzo privato in giornate già critiche per il traffico.

guarda tutte le foto 5



Ressa e traffico al centro tamponi di Quarto

Il centro tamponi di Quarto, si prepara a un periodo di straordinari natalizi, con l’apertura garantita anche la vigilia di Natale, a Santo Stefano e a San Silvestro. Uniche giornate di stop il 25 dicembre e l’1 gennaio.