Regata delle Repubbliche Marinare, trionfa Genova: vittoria di pochi centimetri su Amalfi - Genova 24

Genova. Finisce con una vittoria del galeone genovese la 65 edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare: una una regata difficile e combattuta, decisa solamente negli ultimi metri, con il traguardo è tagliato dal galeone genovese che ha messo la barca avanti di qualche centimetro rispetto alle imbarcazioni di Amalfi e Venenzia. Più distaccato l’equipaggio di Pisa.

La gara è stata durissima: partenza fulminante di Venezia che ha preso un piccolo vantaggio durato però solo poche decine di metri, incalzata da subito dagli equipaggi di Genova e Amalfi. Le quattro imbarcazioni hanno proceduto quasi in linea fino ai primo 1000 metri di campo.

Dopo è iniziata la gara vera, con i ritmi di vogata che sono andati a crescere: il galeone genovese ha quindi messo la prua davanti a tutti, seguito però a pochi centimetri da Venezia e Amalfi. Pisa invece ha iniziato a perdere terreno. Sui 500 metri dal traguardo, Venezia ha portato un attacco di cuore ma durato pochi metri, con i nostri che non hanno perso il ritmo e la potenza.

Negli ultimi 200 metri è arrivato lo sprint di Amalfi che ha aumentato il ritmo portandosi davanti a Venezia e a pochi centimetri dal dragone genovese: ma negli ultimi metri la vogata genovese non ha mai mollato rispondendo all’attacco amalfitano e mettendo quasi mezza barca davanti a tutti.

Questa è la decima vittoria dell’equipaggio genovese, che si porta quindi a due vittorie da Amalfi che con 12 trofei è seconda nel palmares. Rimane distantissima Venezia con le sue 34 vittorie. Ultima Pisa con 8 prime posizioni.

Istituita nel 1955 per celebrare le imprese delle più antiche Repubbliche Marinare italiane, la gara remiera per galeoni coinvolge quattro equipaggi, ognuno dei quali è composto da 8 vogatori e un timoniere, mentre le imbarcazioni sono lunghe 15 metri e larghe 1 metro e 70 centimetri.

I galeoni, realizzati sulla linea delle antiche “Galere” o “Feluche di Rappresentanza” sono dipinti con i colori tradizionali e i simboli delle quattro antiche repubbliche marinare: bianco con drago per Genova, rosso con aquila per Pisa, verde con leone per Venezia e azzurro con cavallo alato per Amalfi.