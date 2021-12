Recco, il sindaco in prefettura per l'onorificenza al merito al comandante della locale stazione dei carabinieri - Genova 24

Recco. Questa mattina il sindaco di Recco Carlo Gandolfo ha partecipato in Prefettura alla cerimonia di consegna dell’Onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana al comandante Amedeo Bartoli, cavaliere luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, attualmente comandante della stazione Carabinieri di Recco.

Fiero del riconoscimento attribuito al maresciallo Bartoli il sindaco di Recco ha dichiarato: “Al comandante Bartoli va tutta la nostra gratitudine, per il senso del dovere, per l’umanità, per lo spiccato intuito investigativo e per il rilevante apporto fornito a tutta la nostra comunità”.

Amedeo Bartoli, 48 anni, salernitano, sposato con una figlia, da otto anni ha assunto il comando della stazione dei Carabinieri di Recco, ha maturato negli anni numerose e valide esperienze operative di rilievo, tra cui spiccano quella presso il R.O.S. – Sezione Anticrimine di Genova.