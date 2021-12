Recco, apre un punto vaccinale nella sala polivalente di via Ippolito d'Aste - Genova 24

Recco. Grazie alla collaborazione e accordo tra Comune e farmacia Savio a Recco si è trovata una soluzione che facilita la vaccinazione della terza dose: i cittadini potranno infatti prenotare in farmacia e poi recarsi nella Sala Polivalente per la somministrazione.

La campagna vaccinale anticovid, aperta a tutti i cittadini di Recco e dei comuni limitrofi che hanno compiuto i 75 anni, si svolgerà nei giorni 13, 17 e 20 dicembre nella sala “Franco Lavoratori”, in via Ippolito d’Aste.

La prenotazione va fatta necessariamente presso la farmacia Savio, in piazza Nicoloso 3, consegnando un foglio con i seguenti dati: nome e cognome, data di nascita, data della seconda dose e numero di telefono.

“Questa opportunità è offerta alla cittadinanza grazie alla sinergia tra Comune e Farmacia Savio – sottolinea il sindaco Carlo Gandolfo – per la somministrazione dei vaccini sarà impiegata la Sala Polivalente che ha spazi ampi e adatti per l’accettazione, la somministrazione del vaccino e per la sorveglianza successiva.

E continua: “Permettiamo alla popolazione più anziana di immunizzarsi vicino casa e favoriamo la massima adesione alla campagna per la terza dose. Ringrazio la dottoressa Alice Diena per la disponibilità, che ha reso possibile questa iniziativa, e invito tutti i cittadini a utilizzare un’opportunità a tutela della propria salute e di quella altrui”.

La Sala Polivalente negli altri giorni, quelli non dedicati alla campagna vaccinale per gli over 75 di Recco e dei comuni limitrofi, sarà comunque utilizzata come hub per le vaccinazioni anti Covid, per tutte le altre fasce di età con prenotazione attraverso i canali dedicati.