Rapallo, scontro tra moto e ape: centauro in codice rosso al San Martino con trauma cranico - Genova 24

Rapallo. Brutto incidente questo pomeriggio a Rapallo, dove verso le 16 una moto si è scontrata violentemente contro una ape in transito nella medesima strada.

L’incidente è avvenuto in via Sant’Anna, a pochi metri dal casello autostradale della A12: la botta p stata violentissima e il centaura è stato sbalzato dal mezzo, battendo violentemente il capo. Immediati i soccorsi con i medici del 118 che, dopo le prime cure sul posto, hanno trasportato il ferito al pronto soccorso del San Martino per un trauma cranico con sospetta commozione celebrale. L’uomo è sempre rimasto coscente.

Sul posto anche gli uomini della polizia locale di Rapallo, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e appurare eventuali responsabilità.