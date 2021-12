Raduni e un museo, il consiglio comunale approva all'unanimità la mozione sul mito Vespa - Genova 24

Genova. È stata approvata oggi all’unanimità dal consiglio comunale di Genova una mozione, a prima firma del capogruppo di Forza Italia Mario Mascia, che impegna sindaco e giunta “a dare impulso all’organizzazione di raduni internazionali di vespisti a Genova a cura dei Vespa Clubs genovesi anche in periodi diversi dell’anno, così come alla commemorazione del 24 marzo 1946 come data di debutto in pubblico della Vespa, quali iniziative collaterali alla celebrazione del Genova Vespa Day, e a istituire a Genova un Museo della Vespa, in collaborazione con la Fondazione Piaggio e con i Vespa Clubs genovesi che dispongono di un patrimonio di Vespe d’epoca unico al mondo”.

“Il 7 settembre scorso – commenta il capogruppo forzista – è stata approvata dal consiglio comunale di Genova la mia mozione che impegna l’amministrazione del Comune di Genova a istituire il Genova Vespa Day o GenoVESPA Day per il giorno 23 aprile di ogni anno”.

“L’idea di dare impulso, con un’ulteriore iniziativa consiliare, anche a eventi collaterali in periodi diversi dell’anno, quali i raduni internazionali di vespisti a Genova, la commemorazione della data di debutto della Vespa in pubblico a Torino il 24 marzo 1946, tanto cara ai vespisti, e un museo o esposizione periodica, che a Genova grazie ai Vespa club può contare su un patrimonio di Vespa d’epoca unico al mondo, è nata grazie a una videocall di formazione politica a tema di Forza Italia Genova, cui hanno partecipato i Vespa Club genovesi e i colleghi consiglieri comunali Lorella Fontana della Lega, Alberto Pandolfo e Claudio Villa del Pd”, aggiunge.

“Mi fa molto piacere che abbiano sottoscritto questa mozione non solo i miei colleghi del gruppo Forza Italia Guido Grillo e Stefano Costa ma anche tutti i colleghi Capigruppo di maggioranza e minoranza” conclude Mascia “è un bel segnale di condivisione, vuol dire che la Vespa mette d’accordo tutti, aldilà delle appartenenze partitiche”, conclude.