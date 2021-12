"Quando ti trovo ti rompo il c..o": le minacce dell'usuraio affiliato a Cosa Nostra all'imprenditore in ritardo sui pagamenti - Genova 24

Genova. “Voglio i miei soldi altrimenti non userai più le mani per andare in moto” o “mi hai rotto le balle quando ti trovo ti rompo il c..o”. O ancora: “Stai cercando guai”… . Sono alcune delle minacce rivolte da Emanuele Monachella, 65enne pregiudicato e considerato vicino al clan Fiandaca Emmanuello minacciava un imprenditore dell’alessandrino a cui dal 2018 prestava denaro.L’uomo è stato arrestato oggi grazie a un’ordinanza di custodia cautelare del gip di Genova nell’ambito di un’indagine della Procura che lo vede pesantemente indiziato ancora una volta di usura, estororsione e minacce.

Le cifre prestate da Monachella, sempre tra i mille e i 4mila euro lievitavano pesantemente al momento della restituzione visto il tasso di interesse richiesto era intorno al 25% al mese (200-300% all’anno). E il 65enne non concedeva mai un nuovo prestito se prima non era stato saldato il debito precedente.

L’imprenditore, in evidente difficoltà come evidenziato dalle numerose intercettazioni raccolte dai carabinieri di Genova e di Novi ligure, rinviava gli appuntamenti, talvolta di si presentava e lì puntuali scattavano le minacce.

A.I, indagato con Monachella nell’ambito della stessa indagini coordinata dal sostituto procuratore Giancarlo Vona, era ancora più violento: “Ti stacco la testa”, “Chiama pure i carabinieri mi fanno un baffo”. “Il cane? Ti conviene tenerlo in casa” ma a far più paura alla vittima dell’usura faceva più paura Monachella, probabilmente per le diverse e pesanti condanne a suo carico, tanto che nella prima denuncia ai carabinieri il nome del 65enne non viene fatto.

Gli incontri si svolgevano Val Polcevera, in un bar di San Quirico, nei pressi di un negozio di moto, ma anche a Campomorone, Bolzaneto e qualche volta in piazza della Vittoria. Dopo l’ultimo prestito di 4 mila euro, che rapidamente sono diventati 6500 da restituire l’imprenditore ha deciso di denunciare

Nell’ambito delle indagini e grazie alle intercettazioni i militari hanno scoperto anche una seconda vittima di usura da parte di Monachella: si tratta di un altro imprenditore della zona di Alessandria. Nel momento peggiore della pandemia aveva chiesto a Monachella 2 mila euro in prestito, che però ha restituito nel giro di tre settimane pagando un interesse del 25%.

Per motivare la custodia cautelare in carcere il gip ricorda nell’ordinanza le molteplici condanne per reati pesanti, dal traffico di sostanze stupefacenti alle estorsioni aggravate dal metodo mafioso, alla condanna, in primo e secondo grado per associazione di stampo mafioso, al momento annullata dalla Cassazione per la sola quantificazione della pena.