Qualità della vita, Genova perde sette posizioni nella classifica annuale del Sole 24 Ore - Genova 24

Genova. Il 2020 era stato una buona annata – avevamo guadagnato 26 posizioni rispetto all’anno precedente – ma il 2021 ci ha riportato con i piedi per terra. Genova – in compagnia di Cagliari, Torino, Palermo e Catania, perde sette posizioni nell’ultima classifica sulla qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore piazzandosi al 26esimo posto subito sotto Lecco e subito sopra Ravenna.

La classifica viene realizzata valutando 90 parametri indicatori suddivisi in sei macro-categorie. Il ranking peggiore Genova lo ha nella produzione lorda pro capite degli impianti fotovoltaici, che sono 31,1 kwh contro una media di 507,8: un dato che ci fa sprofondare in fondo alla classifica. Bene invece per numero di auto in circolazione ogni 100 abitanti: nel capoluogo ligure sono 48,5 contro una media nazionale di 65,7: secondi in classifica su questo. Rispetto all’anno passato sono inoltre aumentate del 149% le piste ciclabili.

A sorpresa, caldissimo e piogge non esagerate. C’è anche un’analisi relativa al clima, da cui si evince che Genova è prima in classifica per quanto riguarda le ondate di calore (giorni annui in cui la temperature percepita è superiore a 30 gradi), più in alto persino rispetto alle città del sud. Stupisce altrettanto il fatto di trovarci in 99esima posizione su 107 per quanto riguarda gli eventi meteo estremi, ovvero i giorni con accumuli di pioggia oltre i 40 millimetri.

A trascinarci in basso anche l’indice della criminalità: Genova è la seconda città in classifica con un record per quanto riguarda i reati come sfruttamento della prostituzione e pedopornografia minorile (con 13,9 denunce ogni 100mila abitanti contro una media nazionale di 2,3).

Nelle sei macro categorie quella dove Genova si piazza meglio è Cultura e tempo libero (settimo posto); a seguire Ricchezza e consumi (18esima), Demografia e società (35esima), Affari e lavoro (38esima), Ambiente e servizi (39esima) e Giustizia e sicurezza (90esima).

Dalle stelle alle stalle. La città dove si vive meglio, sempre secondo la classifica del Sole, è la friulana Trieste seguita da Milano – che ritorna nella top ten dopo un anno di assenza – e Trento. Agli ultime tre posti Crotone, Foggia e Trapani.

Il sindaco Marco Bucci, stamani, ha commentato la classifica senza troppe ansie: “Non sono assolutamente preoccupato, sono classifiche estremamente variabili. Sulla qualità della vita di Genova penso non ci siano discussioni anche se alcune statistiche dicono cose diverse. La qualità di vita che intendiamo noi forse qualcuno di quei parametri non la include. Direi che siamo una delle prime città d’Italia e di questo siamo contenti. Ma basta andare in giro a chiederlo e nessuno penso possa dire che a Genova non si vive bene”.