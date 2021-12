Quale futuro per l'ospedale Gallino? Tra lavori in corso e Pnrr se n'è parlato in un'assemblea pubblica - Genova 24

Genova. Ieri sera, 2 dicembre, al teatro Gonzaga di Pontedecimo si è svolta l’assemblea pubblica dedicata al dibattito sul futuro dell’Ospedale Gallino, incontro promosso dal consigliere regionale Armando Sanna.

E’ intervenuto il direttore dell’Asl3, Luigi Bottaro, che ha presentato il piano sul quale stanno lavorando per potenziale l’ospedale. “L’ospedale è attualmente oggetto di importanti lavori di adeguamento strutturale, iniziati a fine del 2020. Prevederà i reparti di chirurgia day e week surgery, Medicina generale e cure intermedie, oltre che a fornire servizi di radiologia, medicina integrata, oncologia, cardiologia e endoscopia digestiva” spiega Luigi Bottaro

“Sarà inoltre attivato in via sperimentale un servizio sociosanitario nel reparto di cure intermedie in collaborazione dei medici di medicina generale della Valpolcevera e Valle Scrivia, che consenta ai cittadini ed in particolare per gli anziani fragili e comorbidi di godere di un più efficiente servizio”, continua Bottaro.

“L’esigenza è quella di favorire un’assistenza extraospedaliera anche domiciliare in grado di soddisfare i bisogni caratterizzanti la fase pre e post-acuta. Il Gallino non sarà un ospedale di comunità, ma un ospedale con possibilità di aprire un punto di primo intervento – conclude Bottaro – il primo intervento oggi è sostituto da una piattaforma di codici bianchi. Abbiamo appena imbastito un concorso in itinere e, se si presenterà un numero sufficiente di medici, noi andremo ad aprire il primo intervento del Gallino con l’obiettivo di ridurre la pressione su Villa Scassi”.

All’assemblea pubblica erano presenti i sindaci della Valpolcevera, Giancarlo Campora (Campomorone), Emanuela Molinari (Ceranesi), Maria Grazia Grondona (Mignanego), Sara Dante (Sant’Olcese), Angela Negri (Serrà Riccò) e il presidente del Municipio Federico Romeo.

“Erano dieci anni che non si svolgeva un dibattito sul futuro dell’ospedale – dice – un presidio sanitario fondamentale per la Valpolcevera. Durante tutto il mio mandato da sindaco di Sant’Olcese ho sempre evidenziato la necessità che venisse valorizzata questa struttura. Il mio lavoro su questo tema è proseguito anche come consigliere regionale”, ha sottolineato Armando Sanna.

“Con i fondi del Pnrr messi a disposizione per la sanità, il governo ci dice chiaramente che quei soldi devono essere utilizzati per rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali già in essere, come appunto il Gallino”, conclude.