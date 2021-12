Provano a "occupare" una barca ormeggiata al porto antico, scoperti e denunciati - Genova 24

Genova. Forse volevano soltanto trascorrere la sera di natale a bordo di una barca, o in qualunque posto potesse offrire loro un confortevole riparo, i due giovani che ieri sera sono stati sorpresi e arrestati all’interno di un natante a ponte Calvi, al porto antico di Genova.

I due, nazionalità marocchina, tra i 25 e i 30 anni, sono stati notati dalla vigilanza del porto antico, in servizio nella zona del “Galeone” proprio mentre la coppia di amici tentava l’effrazione. Le guardie giurate hanno quindi chiamato la polizia che si è presentata, poco dopo, con due volanti.

Nella barca c’erano effettivamente i due uomini non hanno opposto resistenza. Sono stati denunciati per violazione di domicilio. Escluso che l’ingresso sulla barca fosse per rubare.