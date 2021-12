Proteste, cronaca nera, indagini e processi: un anno di fatti raccontati sulle pagine di Genova24 - Genova 24

Genova. Quello che si conclude è un altro anno profondamente segnato dalla pandemia ma, a differenza del 2020, quando il mondo si è quasi fermato a causa del virus, in questo 2021 sono stati molti i fatti di cronaca da raccontare .

Augurandoci che nel 2022 si possa parlare sempre meno di pandemia e contagi ecco i fatti di cronaca di quest’anno (raccolti dal Gruppo cronisti liguri, di cui fanno parte alcuni giornalisti della nostra redazione) e raccontati attraverso le pagine di Genova24.

GENNAIO

In piena pandemia il 2021 comincia o, meglio, prosegue con le pesanti restrizioni introdotte dal Governo per le festività di Natale: chiusure, divieti e giorni festivi marchiati in rosso. I vaccini cominciano ad essere somministrati a medici e infermieri: per la Liguria il colore di gennaio sarà ancora arancione con bar e ristoranti chiusi e scuole superiori in Dad. Il 21 gennaio la Corte di Cassazione annulla con rinvio la sentenza della corte di appello di Firenze che aveva assolto i due giovani aretini Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi dal reato di tentata violenza sessuale nei confronti di Martina Rossi, la 20enne genovese morta precipitando da un hotel a Palma di Majorca nel 2011. In primo grado i due erano stati condannati a 6 anni di carcere ma nel frattempo uno dei reati contestati viene dichiarato prescritto. Il 28 gennaio a Cogoleto, nel corso del consiglio comunale che si apre con il ricordo della Shoah, tre consiglieri di centro destra, fanno provocatoriamente il saluto romano al momento del voto. Il sindaco di Cogoleto Paolo Bruzzone li denuncia. I tre sono al momento indagati per violazione della legge Mancino

FEBBRAIO

Febbraio si apre con il secondo incidente probatorio per il crollo di ponte Morandi che deve accertare le cause della tragedia: per i periti il ponte è crollato a causa della corrosione dei cavi dello strallo della pila 9, accelerata da difetti di esecuzione del progetto originario. A febbraio c’è la prima protesta spontanea dei ristoratori: chiedono di tornare a lavorare dopo mesi di chiusure e incertezze. A Genova sono un migliaio quelli scesi in piazza con la sopraelevata bloccata e momenti di tensione con gli automobilisti. Il 19 febbraio in via Colombo la commerciante di 69 anni Clara Ceccarelli viene accoltellata a morte nel suo negozio di calzature. Ad ucciderla il suo ex compagno, trovato dalla polizia poche ore dopo il delitto che subito confessa. Pochi giorni dopo a Camogli una frana fa precipitare in mare una parte del cimitero cittadino: sono circa 200 le bare che finiscono in acqua e sugli scogli, le immagini sono impressionanti. Il cimitero, costruito sopra la falesia crollata, era sotto osservazione e in parte cintato. La procura di Genova ha aperto un’inchiesta.

MARZO

Le ispezioni sul Morandi? “Ci mandavano i ciechi”. “Perché vai a vedere sempre un ponte di notte? Ci vai di giorno, tre ore, lo chiudi e vedi. E invece no, al buio con le lampade… perché non volevano bloccare il traffico”. Sono alcune frasi intercettate durante l’inchiesta sul crollo del ponte Morandi. Sono in tutto 480 le intercettazioni che vengono discusse in un’apposita udienza stralcio e poi ammesse nel processo. Mentre le scuole superiori continuano a svolgere gran parte delle lezioni a distanza a causa della pandemia un’inchiesta della polizia postale scova e denuncia un gruppo di “disturbatori seriali” delle lezioni in dad: sulle chat telegram condividevano i codici di accesso alle video-lezioni e pianificavano gli assalti con video porno, bestemmie, urlavano. Oltre 100 le incursioni segnalate alla polizia postale e tre i giovanissimi denunciati tra cui un minorenne.

APRILE

Beppe Grillo con un video su fb interviene sull’inchiesta che vede il figlio Ciro accusato di stupro insieme a tre amici nei confronti di una studentessa nella villa di Porto Cervo: “Perché non li avete arrestati subito? La legge dice che gli stupratori vengono presi e messi in galera… “. Non sono stupratori – urla – ma 4 coglioni con il pisello di fuori” provocando indignazione e polemiche. Il Tigullio viene scosso da un’indagine dei carabinieri che porta all’arresto di Paolo Bendinelli, presidente del centro Anidra di Borzonasca e del medico bresciano Paolo Oneda. Sono accusati di omicidio volontario per la morte della 40enne Roberta Repetto, a cui Oneda due anni prima aveva asportato un neo, che si rivelerà un melanoma, un intervento su un tavolo da cucina, senza anestesia e soprattutto la successiva biopsia. La donna, sempre più sofferente e totalmente succube, viene curata con tisane e meditazione. Il 28 aprile la corte d’appello di Firenze condanna a 3 anni Vanneschi e Albertoni per il tentato stupro di Martina Rossi, ma non è ancora finita: gli imputati fanno nuovamente ricorso in Cassazione e sulla vicenda incombe la prescrizione.

MAGGIO

Con la posa della 3.330/a trave della copertura si concludono i lavori di messa in sicurezza del del torrente Bisagno, che in numerose alluvioni ha fatto il maggior numero di morti e danni nella storia del capoluogo Ligure: nelle ultime due quelle del 2011 e 2014 le vittime sono state sei e una. I lavori, divisi in tre lotti, erano partiti nel 2005. Il 6 maggio, giorno dell’anniversario dell’omicidio, la procura di Genova riapre il cold case sulla morte di Nada Cella, la segretaria 23enne di Chiavari, uccisa nello studio del commercialista dove lavorava: il caso viene riaperto grazie ad alcuni profili di dna femminili e maschili trovati sulla camicetta della donna e sulla sedia dell’ufficio ma anche di un’impronta papillare e che saranno analizzati grazie alle nuove tecniche di analisi a disposizione della scientifica.

GIUGNO

Con l’ingresso in zona bianca la Liguria dal 7 giugno può dire addio al coprifuoco in anticipo rispetto a buona parte del Paese. Riaprono finalmente bar e ristoranti, così come musei, cinema e teatri e parchi divertimenti. Per poter togliere le mascherine all’aperto occorrerà invece aspettare la fine del mese. Il 10 giugno all’ospedale San Martino di Genova Camilla Canepa, 18enne di Sestri levante che una decina di giorni prima era stata vaccinata con Astrazeneca muore per trombosi. La ragazzina il giorno precedente alla morte era portata dai genitori al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna accusando un forte mal di testa, ma dopo una notte in osservazione era stata dimessa. La procura di Genova apre un’inchiesta. A quasi tre anni dal crollo del ponte Morandi la procura di Genova chiede il rinvio a giudizio per 59 dei 69 indagati. A fine mese tornano in piazza i lavoratori dell’Ilva: dopo aver bloccato per due giorni la ‘Guido Rossa’ per protestare contro la cassa integrazione il 25 giugno in trecento vanno a ‘bussare’ alle porte delle istituzioni: ci sono alcuni momenti di tensione davanti a Prefettura e Regioni con 8 agenti e 2 operai lievemente feriti.

LUGLIO

L’Italia è campione d’Europa e a Genova come in tutto il Paese il 12 luglio è la notte dei festeggiamenti: è la prima festa in piazza dallo scoppio della pandemia. In piazza De Ferrari cori e caroselli di centinaia di tifosi letteralmente in delirio per l’impresa degli azzurri. A Genova a luglio ricorre il 20esimo anniversario del G8 di Genova: in città si tengono convegni e manifestazioni per ricordare la morte di Carlo Giuliani, i fatti della Diaz e di Bolzaneto. Il 24 luglio, a pochi giorni dall’entrata in vigore del green pass manifestazioni in tutta Italia bloccano le città. A Genova sfilano 3 mila persone in un corteo non autorizzato che blocca la sopraelevata e poi si sposta sotto le sedi di quotidiani e tv urlando venduti all’indirizzo dei colleghi. Da allora a Genova le manifestazioni no green pass si tengono ogni sabato ma i percorsi sono concordati con la Questura senza creare problemi di odine pubblico

AGOSTO

I primi dieci sanitari, nove all’ospedale San Martino e uno al Galliera, vengono sospesi dalle loro funzioni perché hanno deciso di non vaccinarsi. Continuano le proteste no vax. a Genova Matteo Bassetti, uno degli epidemiologi più contestati dai no vax, viene inseguito e minacciato da un portuale di 46 anni che lo ha ripreso con il telefonino urlandogli “Ci ucciderete tutti con questi vaccini”. Il 14 agosto ricorrono i tre anni dal crollo di monte Morandi, Alla cerimonia a Genova partecipano i ministri Giovannini e Cartabia che rassicura i parenti delle vittime: “Il processo non è a rischio prescrizione”. Il presidente del consiglio Mario Draghi in un messaggio ricorda “A Genova, lo Stato ha tradito la fiducia che i cittadini ripongono nei confronti delle istituzioni”. Il sindaco di Chiavari Marco Di Capua muore improvvisamente il 23 agosto a causa di un malore. Lascia moglie e due figli piccoli. Grande cordoglio in città e tra quanti lo conoscevano.

SETTEMBRE

La polizia locale di Genova diventa il primo comando in Italia a sperimentare l’utilizzo del laccio immobilizza-persone ‘bolawrap’ già in uso negli Stati Uniti, strumento in grado per bloccare malviventi o persone pericolose per se stesse e gli altri senza provocare danni fisici. “Vergognatevi” è lo sfogo si instagram dell’allenatore della nazionale Roberto Mancini rivolto ad Autostrade per l’Italia. Mancini di ritorno di notte dopo una partita degli azzurri si ritrova lo svincolo tra A7 e A26 chiuso e sbotta taggando Aspi che replica invitando il Ct della nazionale a visitare i cantieri. Ennesimo incidente sul lavoro in Liguria: un operaio di 54 anni precipita da un ponteggio che stava montando in via Cecchi alla Foce e muore sul colpo lasciando una figlia di 18 anni. E’ il 15esimo incidente mortale nella nostra regione dall’inizio del 2021: due mesi dopo dopo diventeranno 16 con la morte di un altro operaio, un trasferita arrivato dalla Sardegna, che lavorava in subappalto in un cantiere all’interno della Sigemi.

OTTOBRE

Il 4 ottobre una bomba d’acqua colpisce la Liguria. A Savona esonda il Letimbro che rischia di travolgere al Santuario un bus carico di passeggeri. È l’autista che con una manovra eroica li salva. A Rossiglione in dodici ore cadono 740 millimetri di pioggia. Un record. Ci sono frane, allagamenti e danni. A parlare della super pioggia ligure è anche la nota attivista Greta Thunberg. “L’unica verità processuale che risulta trovare conferma […] risulta essere quello del tentativo di violenza sessuale”. così i giudici della Corte di Cassazione motivano la condanna in via definitiva dei due giovani aretini Vanneschi ed Albertoni per la morte della ventenne genovese Martina Rossi. Ci sono voluti dieci anni e una vicenda giudiziaria tortuosa ma per i genitori di Martina arriva la verità e un po’ di giustizia. L’8 ottobre la polizia locale su ordine del Comune di Genova sgombera il centro sociale Terra di Nessuno al Lagaccio: era stato occupato nel 1996. Il 15 ottobre entra in vigore in green pass sui luoghi di lavoro. Anche a Genova scattano le proteste a partire dal porto con presìdi e blocchi. Il presidio fisso rimasto al varco Etiopia verrà sgomberato dalla polizia dopo una settimana.

NOVEMBRE

Un’ex maestra elementare dopo 25 anni è indagata per il delitto di Nada Cella, la segretaria uccisa nel 1996 a Chiavari. La svolta nel delitto arriva grazie ad una criminologa che riesamina gli atti. La donna, già sotto indagine e poi prosciolta nei mesi dopo l’omicidio, secondo la Procura, avrebbe ucciso Nada per gelosia del suo datore di lavoro. Determinanti nelle prossime settimane saranno gli esami del Dna sui reperti dell’epoca tra cui un motorino conservato per 25 anni affidati al super genetista del caso Yara. . Il 15 ottobre il Genoa diventa americano. Dopo una lunga trattativa il fondo “777 Partners” rileva la società dallo storico presidente Enrico Preziosi rimasto in sella per 18 anni. Il 18 novembre la Procura di Genova perquisisce le abitazioni di una trentina di novax che hanno fondato un’associazione segreta per boicottare la campagna vaccinale. Il 25 il grido d’allarme delle donne liguri: quest’anno 1200 hanno chiesto aiuto perché picchiate o maltrattate dai compagni o dai mariti.

DICEMBRE

Il mese di dicembre si apre con l’aggressione all’assessore all’istruzione del Comune di Arenzano, Giovanna Damonte, selvaggiamente picchiata sul treno perché ha chiesto ad un gruppo di studenti di indossare la mascherina. Il 3 dicembre una ragazzina di sedici anni confessa alla polizia ferroviaria di essere l’autrice del pestaggio. Viene denunciata a piede libero, la rappresentante politica riportata una seria ferita all’occhio guaribile in una ventina di giorni. Lunedì 6 dicembre Massimo Ferrero presidente della Sampdoria viene arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di bancarotta fraudolenta per il crack di 4 società calabresi. La notizia sconvolge il mondo blucerchiato. Cinque giorni più tardi la Samp con il presidente a San Vittore batte il Genoa di Sheva per 3 a 1. E sempre venerdì la polizia ferroviaria arresta un frenatore seriale. Ha bloccato la corsa e causato ritardi a decine di treni tra Genova e il Piemonte. È un immigrato di origine bulgara.

Il contagio da Covid riprende a salire vertiginosamente anche in Liguria a causa della variante Omicron: il 30 dicembre si registrato il dato più alto di sempre per quanto riguarda i contagi, ma gli ospedali reggono grazie ai vaccini e le festività saranno con molte cautele ma con pochi divieti.