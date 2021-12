Professori o influencer? Matteo Bassetti è il virologo più "seguito" dai giovani - Genova 24

Genova. Il direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova è il virologo più seguito dagli under30. Lo hanno indicato come professore di riferimento, in tempi di Covid, il 61% dei 450 ragazzi intervistati dall’Osservatorio della comunicazione sulla pandemia, ideato dall’agenzia Klaus Davi. Non un’indagine scientifica, sicuramente, ma che rende l’idea di come oggigiorno i virologi siano considerati vere e proprie star televisive o al pari di influencer.

Se svetta quindi Matteo Bassetti del San Martino di Genova col 61% delle preferenze, dietro di lui Andrea Crisanti dell’Università di Padova (49%), poi Antonella Viola sempre dell’Università di Padova (47%), Massimo Galli del Sacco di Milano (44%), Fabrizio Pregliasco del Pio Albergo Trivulzio di Milano (41%), il consigliere del Ministero della Salute Walter Ricciardi (35%) e Maria Rita Gismondo del Sacco di Milano(27%).

Sempre secondo lo studio, risulta purtroppo che appena il 20% dei giovani che stanno più di tre ore al giorno sui social vuole vaccinarsi.

La dottoressa Samantha Vitali, psicologa, psicoterapeuta collaboratrice della Lega Italiana d’Attacchi di Panico e docente al MAPS di Milano, cerca di dare una spiegazione sociologica: “Sul fronte figli adolescenti, la questione assume nuove sembianze, ovvero l’essere o meno pro o no vax entra nel dibattito di individuazione-separazione dai genitori, per cui “fare sempre il contrario di quanto detto” diviene necessità urgente e solitamente utile per la crescita, ma alquanto controproducente in casi come questo”.

Lo studio, realizzato su un campione di 450 under 30 italiani di entrambi i sessi, ha analizzato anche altre informazioni sempre relative ai nostri giovani.

In primis, è stato chiesto ai ragazzi dove apprendessero notizie sulla pandemia: dalle interviste a risposta multipla sono emersi al primo posto, naturalmente, i social network (84% dei casi), seguiti dalla televisione (37%), dai siti d’informazione (31%), dal passaparola (27%) e dalla radio (24%). Per quel che riguarda le persone da cui ne hanno sentito e continuano a sentirne parlare, il 71% indica gli amici, il 69% gli influencer, il 68% i genitori, il 62% i cantanti più amati, il 55% gli insegnanti, il 52% i telegiornali, il 44% i calciatori, il 42% i parenti e il 30% i medici. Alla domanda “quanto tempo passi sui social network?”, il 66% ha dichiarato tre ore, il 62% più di tre ore, il 51% almeno due ore, il 27% ha detto di essere sempre collegato quando è sveglio mentre il 2% ha ammesso di essere connesso addirittura h 24.

Ma chi influenza di più i nostri giovani oggi? Scontato il primo posto, con i tanto amati idoli social al 75%; poi ci sono gli amici (63%), i genitori si difendono al 48%, poi i medici (39%) e infine i politici, che ottengono un tutto sommato lusinghiero 9%. In quanto alle motivazioni per la vaccinazione, rimane al top l’idea che sia l’unico modo per battere la pandemia (78%), seguita dall’ammissione che sia la sola via per tornare a frequentare luoghi e locali in cui altrimenti non si potrebbe accedere (59%); resiste anche la volontà di salvaguardare i propri cari (36%).