Processo ponte Morandi, solo Autostrade e Spea pagheranno i danni: il giudice esclude Mit e Anas - Genova 24

Genova. Saranno solo Autostrade e Spea considerati come responsabili civili nel processo sul crollo del ponte Morandi. Lo ha deciso il gup Paola Faggioni del Tribunale di Genova dove si sta portando avanti il procedimento. Il giudice ha accolto invece la richiesta di esclusione di Anas e del ministero delle Infrastrutture. Tutti e quattro, società ed enti, erano stati citati dalle parti civili come responsabili civili della tragedia del 14 agosto 2018.

Saranno solo Aspi e Spea, dunque, a pagare nel caso di condanna. Il giudice ha deciso così perché effettivamente Aspi e Spea hanno partecipato all’incidente probatorio sulle cause del crollo, mente Mit e Anas no, come rilevato dai legali della difesa.

In realtà, anche Aspi e Spea hanno partecipato all’incidente probatorio ma nel ruolo di imputati in base alla legge 231 sulla responsabilità amministrativa dell’ente. L’udienza è stata rinviata al 28 dicembre quando inizieranno a parlare i pm.

A sorpresa oggi anche il sostituto procuratore Massimo Terrile si era associato alla richiesta di esclusione per tutte e quattro le società: per quanto riguarda Anas e ministero il pm ha ribadito che è vero che non hanno partecipato all’atto irripetibile di analisi sulle cause del crollo, mentre per quanto riguarda Aspi e Spea secondo la Procura ci sarebbe un’incompatibilità tra il ruolo di imputato in base alla 231 e quello di responsabile civile.

L’esclusione di tutte e quattro le società avrebbe rappresentato un grave danno per tutte le parti civili del processo in quando il responsabile civile è chiamato in concausa insieme ai singoli imputati per tutti i risarcimenti.