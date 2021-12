Presentazione del libro I Trilli il cuore di Genova al Mercato della Foce - Genova 24

L’evento Foxe de Zena prosegue Venerdì 3 dicembre alle ore 17.30 presso il Mercato della Foce con la presentazione del libro “I Trilli il cuore di Genova” pubblicato per Erga Edizioni.

L’autore e leader del gruppo folk dialettale dei Trilli, Vladi presenterà il libro tra parole e musica accompagnato da due dei suoi musicisti Alberto Marafioti e Valeria Saturnino.

“I Trilli: il cuore di Genova – Personaggi, aneddoti e canzoni dal 1973 ad oggi” è la storia dei Trilli di ieri e oggi, è un viaggio tra storie di vita e di musica che parte dai lontani anni ’70 – quando Giuseppe Zullo e Giuseppe Deliperi, in arte Pippo e Pucci, non erano ancora Trilli, – fino ad arrivare ai giorni nostri quando il progetto è stato preso in mano dall’erede più vicino Vladimiro Zullo, figlio di Pippo, in arte Vladi, non solo un cantante che ha scelto coraggiosamente di portare avanti questa eredità musicale ma anche e soprattutto un uomo che ha affrontato tantissime peripezie per essere quello che è diventato oggi.

Ingresso libero con piattino di degustazione offerto dal mercato.

Entrate pedonali via Rispoli e Corso Torino – parcheggio gratuito via della libertà 94r. per info 329 5934531