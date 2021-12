Porto di Genova, la Uil punta sulla zona logistica speciale: "Non bastano più le infrastrutture" - Genova 24

Genova. Il sistema della logistica muove le merci dal mare alla terra e permette ogni giorno alle imprese del territorio di operare per creare occupazione e ricchezza. Per questa ragione Uil Liguria e Uiltrasporti Liguria aprono una discussione che mette al centro l’importanza della zona logistica speciale per Genova e la Liguria.

Il convegno “Dal mare alla terra e ritorno: opportunità della zona logistica speciale per Genova e la Liguria”, che si è tenuto oggi al Tower Genova Hotel, alla presenza di 200 persone tra lavoratori, delegati, segretari provenienti da tutta la Liguria, ha l’ambizione di avviare una discussione sul territorio che possa coinvolgerne tutti gli stakeholder presenti per condurli a una logica di sistema sostenibile per far crescere un territorio che merita di essere più competitivo. La necessità di riqualificare le aeree portuali e urbane attraverso nuovi servizi si sposa con un’auspicabile transizione al digitale possibile anche dal punto di vista sociale ed ambientale delle attività logistiche e produttive. Per fare questo sarà necessario ridare voce al mondo del lavoro per disegnare uno sviluppo sostenibile.

“La nostra proposta è caratterizzata da elementi che rendano strutturale la crescita in atto – interviene Claudio Tarlazzi, segretario generale della Uiltrasporti -. Servono infrastrutture efficaci, Genova è un luogo molto importante per l’economia nazionale. Terzo Valico, Gronda e diga foranea vanno realizzati con urgenza, ma potrebbero non bastare. Servono politiche industriali che mettano al centro il valore della portualità e per farlo servono le riforme giuste. Bisogna chiarire il concetto di autoproduzione e valorizzare meglio il lavoro portuale. È indispensabile proseguire sulla digitalizzazione e sulla formazione professionale. E bisogna che il lavoro portuale rientri nell’elenco dei lavori usuranti o gravosi. Devono essere individuate le risorse perché questi lavoratori beneficino degli anticipi pensionistici. Serve un tavolo di confronto per affrontare in modo organico i temi del porto e per questo abbiamo proclamato sciopero per il 17 dicembre”.

“Alcuni investimenti in grandi opere e in infrastrutture materiali e immateriali sono già stati previsti, altri, se ci sapremo muovere per obiettivi, arriveranno – sostiene Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria – Abbiamo bisogno di un sistema infrastrutturale utile a sostenere le necessità di uno spostamento efficace ed efficiente delle persone e delle merci. Naturalmente questi progetti devono essere sostenuti da azioni amministrative e fiscali che possano agevolare e radicare le attività imprenditoriali sul territorio per creare un sistema virtuoso tra formazione, lavoro e sicurezza, in particolare creando occupazione senza limitarsi a spostare la forza lavoro verso la Valpolcevera per meri fini di profitto. La zona logistica speciale, quindi, non dovrà essere un incubatore di vecchie attività”.

Con l’iniziativa il sindacato intende cogliere le numerose opportunità che si presentano sulla strada dello sviluppo del territorio per un lavoro di qualità e una piena occupazione nell’ambito della zona logistica speciale.

“Il convegno è l’occasione per chiedere alle istituzioni e agli stakeholder presenti se l’attuale riforma dell’Autorità di Sistema, che ha abolito il Comitato Portuale, necessiti una riflessione – commenta Roberto Gulli, segretario generale regionale Uiltrasporti Liguria – Da quando non esiste più il Comitato portuale sono aumentati i conflitti ed è evidente che la presenza di un Comitato di Partenariato non sia sufficiente per approfondire il confronto tra gli attori del porto. Nell’ambito del nuovo soggetto, infatti, il valore della discussione e del coinvolgimento del sindacato come portatore di interessi, nell’ambito del processo decisionale, è dato dalla sensibilità o meno che intende esercitare il presidente di Autorità di Sistema Portuale. Si limita, così, la componente rappresentativa dei lavoratori amplificando attriti evitabili laddove dovrebbe esistere un confronto”.