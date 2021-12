Porta la tua azienda all'estero, con un contributo fino a 20.000€ - Genova 24

Puoi ampliare la tua impresa, puoi renderla più grande, puoi farla conoscere a più persone.

Sono tante le cose che puoi fare con un contributo a fondo perduto al 100% per internazionalizzare la tua azienda.

Perché, il passo successivo all’avvio di un’impresa, è portarla oltre i confini nazionali.

Non perdere tempo, prepara i bagagli: inizia a portare i tuoi prodotti o il tuo servizio all’estero, grazie ad un fondo che ti permette di ottenere fino a 20.000€!

Sono tante le cose che puoi fare con questo contributo: analizzare ed effettuare ricerche sui mercati esteri, per individuare quello in cui la tua azienda può acquisire più clienti; avere un’assistenza continua riguardante i contratti e le leggi legate all’export dei prodotti; ma anche effettuare vere e proprie campagne di marketing online verticali sul target di riferimento.

Ma per atterrare all’estero, l’importante è capire da dove partire.

