Pnnr, a palazzo Ducale gli stati generali: come la Liguria potrà spendere 6 miliardi in arrivo dall'Ue - Genova 24

Genova. Anche il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini quest’oggi a palazzo Ducale di Genova per il dibattito “Restart Liguria-Le risorse del Pnrr”. In diverse tavole rotonde incentrate su temi come la sanità, le infrastrutture, la digitalizzazione, la rivoluzione verde, l’istruzione e il sociale figure delle istituzioni, degli enti locali, del mondo dell’economia e sindacale, dell’università e del porto, si confronteranno per discutere di come investire i 6 miliardi che a vario titolo saranno iniettati dall’Unione Europea nel sistema regionale nell’ambito del piano post pandemia.

“Il Pnrr è un piano Marshal 2.0 – ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci – i nostri genitori sono riusciti a fare dell’Italia una grande potenza del mondo grazie a quel piano, noi ora dobbiamo pensare alle generazioni future, non vogliamo dover dire ai nostri figli “c’era un piano, e non l’abbiamo sfruttato”, noi vogliamo fare il salto di qualità, ricordando che questi finanziamenti devono essere investiti bene visto che saranno in prestito”.

Il primo panel è dedicato alla Sanità e prevede la partecipazione di Andrea Costa (sottosegretario di Stato al ministero della Salute), Matteo Bassetti (direttore della clinica di Malattie infettive Policlinico San Martino) e Giuseppe Profiti (Struttura missione).

Poi il dibattito su istruzione e ricerca (con gli assessori Scajola e Cavo), quello sulle infrastrutture (Giampedrone, Berrino e Benveduti), digitalizzazione e cultura (Ferro), rivoluzione verde (Piana), infine inclusione e coesione. Prima di ogni tavola è previsto un dibattito con le categorie interessate dalle diverse missioni del Pnrr.

Sei miliardi circa è la cifra attesa dall’Ue in Liguria tra Pnrr (2,5 miliardi), fondi europei standard, fondo complementare e altri progetti.

“Moltissimi, per arrivare poi anche molto di più – riflette il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – se le nostre imprese, i nostri centri di competenza, le nostre università, i nostri comuni e i nostri porti sapranno utilizzare al meglio i bandi che i ministeri via via faranno uscire, ma per questo serve una conoscenza del piano che credo nessuno abbia ancora nel dettaglio essendo un piano nazionale ed europeo sfaccettato e frammentato su vari centri di competenza”.

“Regione sta facendo la sua parte in sanità – continua – i comuni stanno facendo la loro parte sul trasporto pubblico locale e sulle infrastrutture, i porti stanno investendo sia nel collegato sia nel Pnrr vero e proprio. Ci sono tante istituzioni che collaborano alla realizzazione di un piano: incontrarsi vedersi mettere a fattor comune le informazioni e le azioni che stiamo facendo credo sia già un buon punto di partenza”.

Il confronto di oggi è una prima attuazione di quella cabina di regia voluta dalla Regione Liguria per condividere con tutte le parti in causa l’organizzazione dei fondi. Molti progetti sono già avviati come il piano Caruggi per il centro storico, la nuova diga del porto, i centri di robotica e le innovazioni nella sanità, ma tra gli obbiettivi del Pnrr c’è anche il coinvolgimento dei territori che avranno il compito di indirizzare e sollecitare le strategie.

Tra i progetti già ai blocchi di partenza la creazione di un centro di ricerca comuputazionale con applicazione nella medicina agli Erzelli. Lo ha confermato la ministro Gelmini durante il suo intervento da remoto: “Questi progetti bandiera non sono pensati con la scala regionale ma vengono proposti dalle regioni, coinvolgono i territori, e diventano una progettualità nazionale ed europea. In questo caso si tratta di un vero e proprio centro di competenza nazionale ed europeo per la ricerca sulle tecnologie avanzate nelle scienze computazionali con particolare riguardo per la frontiera della medicina robotica, della medicina di precisione e personalizzata”.