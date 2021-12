Paziente troppo pesante: i militi non riescono a portarlo nello studio del medico - Genova 24

Genova. Era partito da Genova, pagando un’ambulanza per essere trasportato da casa allo studio del medico curante, ma all’arrivo la ‘brutta sorpresa’: i militi, davanti alla scale, rinunciano di portarlo fino al piano perchè troppo pesante

“Mio suocero ha chiesto ad una pubblica assistenza genovese di portarlo a Savona, – ci racconta il genero del genovese. – Ha pagato il trasporto 140 euro, peccato però che, quando i militi hanno visto che lo studio del medico era ad un piano rialzato e i gradini per arrivarci, ripidi, si sono rifiutati di portarlo su perché troppo pesante”.

È successo qualche giorno fa: “Per fortuna il dottore è una persona gentile, – prosegue nel racconto il savonese. – Ha chiuso a chiave lo studio ed è sceso in ambulanza dove ha incontrato mio suocero”. È rammaricato il genero: “Abbiamo pagato il trasporto e non pensavamo che finisse così. Davamo per scontato che lo avrebbero portato senza problemi. Mi chiedo, – sottolinea ancora, – se il dottore non fosse stato comprensivo avremmo pagato 140 euro per un viaggio a vuoto”.