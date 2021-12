Paura a Corvetto, camion si schianta contro l'ingresso del Politeama Genovese - Genova 24

Genova. Tanta paura, un grande fragore, ma per fortuna nessun ferito. Questo pomeriggio un furgone si è schiantato contro l’ingresso degli uffici del teatro Politeama Genovese, in pieno centro città.

Ancora da accertare le cause dell’incidente, se sia per esempio stato provocato da un errore di manovra o per un malfunzionamento dei freni.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nonostante pochi metri più in là ci fosse l’entrata per il foyer del teatro vero e proprio.

Il conducente è rimasto bloccato all’interno ed è stato estratto dai vigili del fuoco, che si stanno occupando anche della rimozione del furgone dai locali.