Parcheggi disabili, ritirati oltre 400 tagliandi finti e elevate più di mille multe - Genova 24

Genova. Nella Giornata internazionale dedicata ai disabili, che si celebra proprio oggi, venerdì 3 dicembre, la polizia locale di Genova fornisce alcuni dati utili per comprendere quale e quanta sia la sensibilità dei cittadini verso questa tematica.

Da gennaio ad oggi gli agenti hanno effettuato oltre 12mila controlli volti a smascherare i “furbetti” del contrassegno o tagliando per disabili. Su oltre 18mila contrassegni in circolazione a Genova, 400 sono stati ritirati in un anno per uso improprio.

Il vice comandante della polizia locale di Genova Varno Maccari, spiega infatti che sono sempre più numerosi i figli, parenti o badanti di invalidi che usufruiscono dei certificati di disabilità per uso personale in modo da poter parcheggiare gratuitamente, sempre, all’interno delle strisce gialle. Altrettanto numerosi sono anche i casi di persone che utilizzano contrassegni di persone decedute. Oltre a questo fenomeno però sono stati riscontrati anche contrassegni in fac-simile, completamenti falsi o fotocopiati.

Ma non è tutto qui, perché i controlli sono stati portati avanti anche sul piano delle soste improprie sull’area dedicata ai disabili da parte di privati cittadini. Come spiega la polizia locale infatti sono oltre 1000 a Genova le soste illecite rilevate.

Le aree maggiormente “incriminate” sono i parcheggi del centro di Genova e i parcheggi dei centri commerciali, più frequentati e pertanto più sotto controllo. Un agente racconta di aver fatto addirittura 9 multe in un giorno per sosta illecita su parcheggi gialli per disabili.

E infine, raccontano gli agenti, che capita anche di multare disabili per parcheggiare su parcheggi numerati intestati ad altri disabili.