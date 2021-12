Parcheggi blu area e isole azzurre gratis per i sabati di shopping natalizio, già da domani - Genova 24

Genova. Le mascherine obbligatorie all’aperto non solo l’unica ordinanza di queste ore legata allo shopping festivo.

Il Comune di Genova ha deciso, come già fatto negli anni passati, di sospendere il pagamento dei parcheggi a pagamento Blu Area e Isole Azzurre, gestite da Genova Parcheggi, nei sabati che precedono il Natale quindi, già domani sabato 4, sabato 11 e sabato 18 dicembre 2021.

La decisione, presa dagli assessorati alla Mobilità e al Commercio, è legata alla volontà espressa dalle associazioni di categoria e dai commercianti, anche a fronte della crisi patita durante il periodo della pandemia.

Di fatto la gratuità riguarderà tutti i fine settimana essendo, la domenica, i parcheggi già gratuiti.

Resta da capire, ancora, se la gratuità riguarderà – come avvenuto per i saldi primaverili – anche i parcheggi di superficie gestiti dai privati di Apcoa in piazza Della Vittoria.

Negli anni passati questo tipo di ordinanza ha scatenato le proteste di ambientalisti e sostenitori della mobilità sostenibile perché, ovviamente, si tratta di una misura che favorisce gli spostamenti con i mezzi privati.

A questa iniziativa, negli stessi giorni, si somma l’istituzione della gratuità della metropolitana nelle fasce orarie non di punta e quella degli impianti verticali.