Pagamenti e convenzioni nidi privati, Lodi (Pd): "Nussuna risposta dalla giunta, ho scritto al prefetto" - Genova 24

Genova. “I servizi per le famiglie e la prima infanzia non sembrano essere tra le priorità di questa giunta, che ancora una volta latita nel fornire le risposte richieste ai consiglieri comunali e ai cittadini.Ecco perché oggi Cristina Lodi ha inviato una comunicazione al Prefetto di Genova per segnalare il mancato rispetto da parte dell’Amministrazione Comunale di Genova delle elementari regole dei rapporti tra maggioranza e minoranza disciplinate dalla legge e dai regolamenti”.

L’annuncio arriva dal gruppo consigliare del Partito Democratico del Comune di Genova attraverso una nota stampa diffusa questo pomeriggio.

“Lo scorso 6 dicembre – spiega la consigliera comunale del PD – ho presentato una interrogazione a risposta immediata alla giunta per avere maggiori informazioni su una situazione che mette a rischio il sistema pubblico/privato degli asili a Genova, considerato che il Comune non ha ancora pagato a quelli convenzionati le quote dei bimbi in convenzione da settembre a dicembre, la quota al funzionamento, il contributo quinta edizione nidi estivi luglio DGR 591/2021, la quota sistema integrato e il sostegno Covid. Non solo, non ha ancora rinnovato la convenzione con questo sistema. A questa interrogazione non ho ancora avuto risposta, nonostante diversi solleciti, mi auguro che la comunicazione al Prefetto sblocchi la situazione”.