Operazione Atlantide in vista delle feste natalizie: 31 sequestri in Liguria e sanzioni per 80 mila euro - Genova 24

Genova. 385 sanzioni per circa 600 mila euro e 260 sequestri per 220 tonnellate di prodotto ittico sequestrato. E’ il bilancio dell’operazione Atlantide che dall’inizio di dicembre ha coinvolto le 15 direzioni marittime regionali della guardia costiera. Le attività si sono concentrate in mare, con controlli finalizzati al contrasto alla pesca illegale, ma anche a terra sulle grandi piattaforme logistiche di distribuzione, ove peraltro principalmente viene accentrato il prodotto proveniente dall’estero; presso i punti di ingresso dello stesso nel territorio italiano come porti e aeroporti, a cui si sono aggiunti controlli su strada e lungo le autostrade.



Nell’area della Direzione marittima della Liguria – che comprende 26 province del Nord Ovest – i militari della Guardia costiera, ad oggi, hanno portato a termine 918 controlli eseguiti per il 20% in mare e presso i punti di sbarco del pescato e per il restante 80% lungo la filiera commerciale dei prodotti ittici, dalla grande distribuzione alla ristorazione e al commercio al dettaglio.

Le sanzioni ammontano a oltre 80 mila euro e si riferiscono principalmente a violazioni relative alla cattura di specie ittiche contingentate, l’erronea etichettatura e l’assenza della tracciabilità del prodotto, la presenza nella filiera di vendita di merce scaduta o commercializzata in violazione del “pacchetto igiene”.

In aggiunta alle sanzioni amministrative, sono stati effettuati 31 sequestri a livello regionale, tra i quali oltre 58 tonnellate di prodotto a Vado Ligure