Omicron, la proposta di Bassetti: "Sanzioni per i non vaccinati e obbligo vaccino sopra i 40 anni" - Genova 24

Genova. “I dati che arrivano sono preoccupanti e sarebbe urgente prendere delle misure che fino ad ora non abbiamo preso. Credo che si debba parlare di obbligo vaccinale sopra i 40 anni“. Questa la proposta dell’infettivologo primario di malattie infettive del San Martino Matteo Bassetti, intervenuto ieri sera durante la trasmissione ‘In onda’, condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo su La7 per discutere di Covid e variante Omicron

Secondo Bassetti la situazione inglese potrebbe dare, infatti, una linea guida: “In Inghilterra la variante Omicron potrebbe diventare dominante nel giro di poco – ha osservato – e sappiamo che a Londra circa un terzo delle persone non è vaccinato. Quindi dobbiamo dare una rassicurazione a chi si è vaccinato dicendo che con tre dosi di vaccino possiamo stare tranquilli“.

Per il resto, invece, servono misure diverse: “E’ urgente fare ciò che non abbiamo fatto fino ad ora – ha aggiunto – credo he si debba parlare di obbligo vaccinale per chi è sopra ai 40 anni e dovremmo approfittare di questo periodo di intervallo delle lezioni, utilizzando anche le scuole per fare i vaccini. Fatto questo, dopo il 10 gennaio prevedere delle sanzioni per chi non è vaccinato“.

“Non possiamo permetterci di arrivare a gennaio con la riaperture delle scuole e con una probabile quinta ondata con circa 6 milioni di non vaccinati e con tantissime altre che non hanno la terza dose – ha concluso, aggiungendo – ricordiamoci che moltissime persone in Italia hanno fatto solo la prima dose”.