Omicron, al momento nessun caso grave registrato ma il Giappone si blinda: "Stop alle prenotazioni di voli" - Genova 24

La variante Omicron sembra fare meno paura. Il capo di dipartimento Malattie infettive dell’Istituto superiore di Sanità, Anna Teresa Palamara in un’intervista a La Stampa spiega che “al momento i casi che si sono registrati sembrano per lo più caratterizzati da sintomi lievi”, anche se “serve tempo e studio per capire”.

“Le informazioni che ci arrivano dal Sudafrica – approfondisce Palamara – convergono nel dire che i contagiati da Omicron sono per lo più asintomatici o con forme non gravi di malattia”. I primi dati su Omicron dicono che “la sua trasmissibilità è oggettivamente più alta“. Questo però, prosegue l’esperta, “non ci dice nulla sulla sua aggressività”. In attesa dei dati definitivi, “quello che sappiamo ci fa ben sperare”, dichiara. I vaccini finora “si sono dimostrati efficaci contro tutte le varianti e per ora nulla fa pensare che non sia così anche per Omicron”, afferma l’esperta. E “questo deve darci tranquillità, spingerci a vaccinarci e fare il booster”. Come vivremo il Natale? “Sereno se lo affronteremo con il realismo e la prudenza necessari in questo momento”, conclude l’infettivologa.

Nel frattempo tuttavia il Giappone sceglie di ‘blindarsi’. Dopo aver deciso di chiudere gli ingressi nel Paese e 10 Stati dell’Africa, il governo ha detto alle compagnie aree di non accettare nuove prenotazioni di voli in ingresso a partire da oggi, 1 dicembre. Vengono invece confermati gli ingressi per i voli già prenotati.

In Italia al momento sono 7 i Paesi africani dai quali con ordinanza del ministero della Salute è vietato l’ingresso in Italia.