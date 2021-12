Obbligo vaccinale, Draghi è pronto al grande passo: decisione in arrivo la prossima settimana - Genova 24

Roma. Niente obbligo vaccinale o super green pass per i lavoratori nel nuovo decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri. La discussione è, però, stata solo rimandata di qualche giorno, nella speranza di trovare nel frattempo una quadra politica. Ad inizio gennaio, infatti, dovrebbe riunirsi nuovamente la cabina di regia e a quel punto si saprà a cosa andranno incontro i milioni di italiani che ancora non si sono vaccinati.

Per ora le nuove misure prevedono quarantena ridotta o annullata per i vaccinati che hanno avuto contatti con un positivo ed estensione del green pass rafforzato anche per accedere a mezzi pubblici, ristoranti all’aperto, alberghi, fiere, congressi e impianti sportivi.

L’obbligo sarà solo per i lavoratori oppure riguarderà tutti gli italiani? Al momento il premier Mario Draghi sembra puntare sulla seconda ipotesi, quella che fino ad ora ha sempre cercato di evitare. Il motivo è semplice: come riportano alcuni media, data l’impennata dei contagi, attualmente è più importante allargare la copertura vaccinale rispetto alla (presunta) complicazione giuridica che costringerebbe lo Stato al risarcimento per eventuali effetti collaterali del vaccino anti-Covid.

Secondo alcuni si tratta soprattutto di un fatto di responsabilità politica, quella che il governo si assumerebbe in caso di obbligo esteso a tutti e non solo ai lavoratori, scelta che risulterebbe in questo modo più rassicurante.

Per ora la maggioranza non è riuscita a trovare l’accordo, nemmeno sulla possibilità di estendere il “super certificato” alla pubblica amministrazione. Ma tra una settimana le cose potranno cambiare. L’obiettivo più o meno dichiarato è fare in modo che anche i no-vax si sottopongano al vaccino: se avverrà ancora tramite persuasione o per imposizione, sarà il Governo a deciderlo.