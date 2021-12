Obbligo mascherine all'aperto: al via da domani anche a Chiavari, Lavagna, Sestri Levante e Moneglia - Genova 24

Chiavari. A partire da domani, venerdì 3 dicembre, entrerà in vigore nei comuni di Chiavari, Lavagna, Sestri Levante e Moneglia l’obbligo di indossare le mascherine nelle piazze e nelle vie del centro città. I provvedimenti saranno validi fino al 31 dicembre 2021, prorogabili al 10 gennaio 2022 in caso di proroga dello stato di emergenza da parte del governo nazionale.

Chiavari

In particolare, secondo l’ordinanza comunale, a Chiavari le aree interessate sono Piazza Leonardi, Piazza N.S. dell’Orto, Piazza San Giacomo di Rupinaro, Piazza Mazzini, Piazza San Giovanni, Piazza Fenice, Piazza Matteotti, Piazza Roma, Piazza Cavour, Via della Cittadella, via Sant’Antonio, via delle Vecchie Mura, via Remolari, Via San Giovanni, via Bighetti, Via Ravaschieri, via G.B. Raggio, via Rivarola, via Martiri della Liberazione, Via Vittorio Veneto, via Grimaldi, Corso Dante, via G.B. Ghio, Via Entella nel tratto compreso tra piazza Matteotti e passo delle Clarisse e corso Garibaldi.

Lavagna

La mascherina dovrà essere indossata nelle vie del centro storico, nelle zone del mercato, al luna park e, in generale, in tutti i luoghi dove non è possibile mantenere le distanze di sicurezza.

Sestri Levante

A Sestri Levante l’obbligo riguarda il centro storico, l’area del luna park sulla spiaggia dei Balin, l’area del mercato settimanale, piazza Moro a Sestri e via della Libertà a Riva Trigoso, e infine all’ingresso e all’uscita di tutti i plessi scolastici e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Moneglia

A Moneglia invece l’obbligo riguarderà solo l’area del mercato settimanale della domenica, allestito in via Libero Longhi.