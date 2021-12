Nuova vita per il mercato comunale Oregina, chiusura entro fine anno: diventerà un "pet store" - Genova 24

Genova. Ormai da tempo il mercato comunale di via Maculano, nel quartiere di Oregina, ha perso lo smalto che lo contraddistingueva, all’interno di un quartiere popoloso e vivace. I banchi si sono diradati sempre più e ormai sono un paio quelli superstiti in un tessuto commerciale cambiato radicalmente negli ultimi anni. La “cattiva” notizia è che il mercato rionale va verso una chiusura entro la fine del 2021. Ma ce n’è anche una buona.

E’ già concreto un progetto di riconversione e riqualificazione della struttura che potrebbe far sbarcare proprio in via Maculano 40r, un grande pet store, un negozio specializzato in alimenti e articoli per animali legato a una nota catena già presente a Genova.

La società ha avanzato da tempo un interesse per la struttura e l’assessorato al Commercio del Comune di Genova, guidato da Paola Bordilli, ha agito da facilitatore per portare a casa il risultato. Che, però, per tutelare sia l’amministrazione sia chi trasformerà il mercato, dovrà passare attraverso una gara a evidenza pubblica.

La gara relativa al bando per la valorizzazione del mercato di Oregina è stata pubblicata pochi giorni e ha come scadenza il 27 dicembre. Tempi serrati ma d’altronde i giochi sono praticamente fatti e l’obbiettivo è quello di non perdere ulteriori mesi per rilanciare la struttura.

Non solo. Tra gli scopi dell’amministrazione c’è quello di mantenere i posti di lavoro ancora esistenti nel mercato (due donne sono ancora dietro i banchi) e quindi nel bando è stata inserita una clausola occupazionale che garantirà di reimpiegare gli attuali lavoratori nella nuova struttura o in altre della stessa società che si aggiudicherà la concessione.

“La valorizzazione vedrà una riqualificazione del bene attraverso canoni di risparmio energetico e sicurezza, oltre che estetici, una rivitalizzazione del tessuto commerciale della zona e la possibilità di un ulteriore sviluppo – spiega l’assessore al Commercio del Comune Paola Bordilli – ma mi preme sottolineare come in questa partita, come in altre, abbiamo avuto a cuore la salvaguardia dell’occupazione da un lato e dall’altro la necessità di trovare destinazioni sempre commerciali e innovative per gli spazi mercatali”. L’assessore sottolinea come il percorso sia stato “portato avanti in collaborazione con il municipio Centro Est e il presidente Carrtù, che ringrazio”.

Il bando prevede la concessione amministrativa per nove anni a un canone annuo di 25mila euro. I locali del mercato, vicino alla “rotonda di Oregina”, comprendono anche una terrazza coperta e un locale di servizio posto al livello sottostante, in adiacenza al civico 39r di Via Paolo della Cella.