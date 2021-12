Nuova sede dei vigili del fuoco a levante: oltre alla Casa del Soldato spunta la caserma Mendoza - Genova 24

Genova. Non solo la Casa del Soldato ma anche un altro spazio per approntare una piattaforma logistica capace di coprire efficacemente tutto il levante genovese. Questo sarebbe l’assetto su cui si starebbe lavorando per arrivare alla costituzione dell’atteso Distaccamento Levante dei vigili del fuoco, capace di coprire con maggiore efficienza tutta quella parte di città che si trova al di là della Val Bisagno.

La notizia trapela dopo la bagarre scatenata dalle dichiarazioni portate in consiglio municipale dal presidente Carleo, che durante l’ultima seduta pubblica aveva annunciato la rinuncia dei vigili del fuoco alla Casa del Soldato di Sturla, rilanciando il progetto della casa di quartiere. Notizia smentita a breve giro dal Comune di Genova e dai vertici del Comando regionale dei pompieri: “Giusto ieri abbiamo fatto un nuovo incontro con i tecnici del comando – ha sottolineato l’assessore Pietro Piciocchi – il progetto è confermato e va avanti. Tutte le altre informazioni sono sbagliate”.

“La concessione demaniale ad uso governativo dell’immobile è nel mio ufficio è non vi è alcuna volontà di rinunciare all’immobile, poiché funzionale alle esigenze del Comando di Genova e della Direzione regionale Liguria – ha specificato successivamente anche Claudio Manzella Direttore Regionale Vigili del Fuoco Liguria – Presto avremo 34 nuovi operatori fissi in più sul territorio genovese, grazie all’approvazione ministeriale, e arrivare a costituire il distaccamento di Levante è una priorità di sicurezza per tutti, visto che la rimesse più vicine per coprire quella parte di territorio sono la caserma Gavette in Val Bisagno e il comando di Rapallo”.

Ma come è noto la Casa del Soldato è un edificio complesso, sia dal punto di vista storico che dal punto di vista strutturale: molti sono i vincoli che limitano gli interventi sulla palazzina razionalista progettata da Daneri e conosciuta in tutto il mondo per le sue peculiari caratteristiche. Per questo motivo in questa partita la sua destinazione potrebbe essere quella di diventare sede degli uffici del comando, andando a installare la logistica del distaccamento in un’altra sede più idonea e facilmente adattabile alle complesse esigenze operative dei vigili del fuoco. Manzella, raggiunto al telefono da Genova24 non conferma, ma non smentisce: “In un’ottica di razionalizzazione dei costi sostenuti dal corpo, cerchiamo sempre soluzioni che possano migliorare il nostro bilancio. Oggi abbiamo uffici per cui paghiamo degli affitti, già più bassi di quelli di anni fa. La disponibilità della Casa del Soldato va in questa direzione“.

Ma allora quale sarebbe il ‘raddoppio’? Secondo Stefano Giordano, consigliere municipale del Movimento 5 Stelle e vigile del fuoco, si starebbe lavorando per approntare degli spazi presso il complesso della ex ospedale militare Mendoza, già caserma dei carabinieri, tra via Bottini e via Bainsizza, per costituire la piattaforma logistica necessaria al nuovo distaccamento: “Potrebbe essere la soluzione più rapida da punto di vista degli adeguamenti e più funzionale dal punto di vista strutturale – sottolinea Giordano – cosa che risponderebbe alle esigenze della città: prima si apre il distaccamento del levante meglio è”. Dal punto di vista logistico la Mendoza potrebbe quindi essere la svolta: è a pochi metri da corso Europa e vicina a tutta la fascia costiera dei quartieri levantini della città. Per ogni emergenza l’arrivo dei pompieri, quindi, sarebbe solo questione di una manciata di minuti, senza dover attraversare mezza città.

L'ex ospedale militate Mendoza, oggi caserma dei carabinieri

Due buone notizie quindi: da un lato gli spazi per i vigili del fuoco sono confermati e forse ‘raddoppiati’, e dall’altro che quindi si avvicina finalmente il giorno dell’apertura del fondamentale Distaccamento di Levante. Ma la ‘notizia sbagliata’ di Carleo aveva riportato una qualche speranza per i cittadini per vedere finalmente la realizzazione di una casa di quartiere: “Una soluzione che proporremo è quella di trasferire presso gli spazi della Casa del Soldato anche l’Associazione nazionale dei vigili del fuoco in pensione, in modo da creare un rapporto continuativo con il quartiere ed eventualmente intraprendere un percorso per degli spazi comuni con il territorio”. Che le buone notizie diventino tre?