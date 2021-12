No green pass, la manifestazione di sabato partirà dalla piastra di Genova Est - Genova 24

Genova. Mentre il paese e tutta Europa si preparano per un nuovo Natale in convivenza con il Covid, non si fermano le mobilitazioni dei cittadini contrari alle scelte del governo in tema di green pass e misure sanitarie.

E come di consueto sabato sarà organizzata una nuova manifestazione che attraverserà le vie della città, la ventitreesima per l’esattezza. Per l’occasione il concentramento dei manifestanti sarà presso la piastra prossima allo svincolo di Genova Est (giardini Cavagnaro) a Staglieno, dalle ore 14,30.

Secondo quanto comunicato il percorso del corteo no green pass, che dovrebbe partire alle 16,30, toccherà via Bobbio, via Montaldo, piazza Manin, via Assarotti, piazza Corvetto, via Serga, via Fiume e infine viale Caviglia.